Площадь Брестской облбольницы со строительством нового корпуса увеличится более чем в 1,5 раза

Площадь Брестской областной клинической больницы со строительством хирургического корпуса значительно увеличится. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

«В государственную инвестиционную программу включено строительство хирургического корпуса областной больницы. Сметная стоимость объекта составляет около Br220 млн: Br120 млн — это строймонтаж, еще столько же пойдет на оборудование. Площадь областной больницы значительно увеличится. Новый корпус будет многофункциональным. Планируем примерно за три — три с половиной года освоить эти масштабные вложения, чтобы вывести Брест на более высокотехнологичный уровень оказания медицинской помощи», — подчеркнул Юрий Шулейко.

Сейчас семь лечебных корпусов и консультативная поликлиника облбольницы располагаются более чем на 56 тыс. кв.м. Площадь хирургического корпуса составит свыше 35 тыс. кв.м. «Первый этап проекта прошел экспертизу, по которому уже ведутся работы. Экспертиза по второму этапу должна закончиться в феврале. Идет подготовка строительной площадки под строительство», — рассказал о ходе работ главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий.

Финансироваться строительство будет на основе равнодолевого участия республиканского и местного бюджетов. По проекту, корпус будет состоять из двух блоков. Первый будет четырехэтажным. Там разместятся приемное, реанимационное, операционное, централизованное стерилизационное отделения и отделение гемодиализа. В основном лечебном блоке сосредоточатся кардиологическая, кардиохирургическая и сосудистая помощь. Дополнительно будут открыты три отделения, в том числе инфарктное и нарушений ритма.

В Бресте сегодня открыли первый арендный дом для медиков. В многоэтажке находятся 40 двухкомнатных и по 20 — одно- и трехкомнатных квартир. Уже проведено их распределение. Вскоре жильцы смогут отпраздновать новоселье. «Мы глубоко ценим труд медицинских работников. За этот труд — подарок. Кроме того, в ближайшее время начнется изготовление документации, чтобы отремонтировать одно из общежитий, чтобы улучшить комфорт проживания», — отметил председатель Брестского облисполкома.

belta.by

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