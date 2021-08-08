«ПЛЮС 2,9 ТЫСЯЧИ ЗА ГОД». МИХАИЛ ОРДА РАССКАЗАЛ О СОЗДАНИИ ПЕРВИЧЕК В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

Отношения профсоюзов с нанимателями, создание первичных профсоюзных организаций, контроль ценообразования. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой.

Лидер национального профцентра дал положительную оценку созданию первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики. По словам главы ФПБ, за год их стало на 2,9 тыс. больше.

– Это хороший результат, мы видим, что движемся в правильном направлении. И глава государства нас полностью в этом поддерживает, – заявил председатель ФПБ.

Михаил Орда также отметил роль профсоюзных организаций в обеспечении эффективного социального диалога во всех сферах экономики. Он еще раз подчеркнул, что человек не должен оставаться один на один с нанимателем. Профсоюзная организация, по мнению лидера национального профцентра, имеет достаточно ресурсов и компетенций, чтобы защитить права трудящихся.

– Только за прошлый год правовая инспекция более 400 раз представляла интересы людей в судах. Около 80 незаконно уволенных восстановили на работе. Вернули 4,8 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных средств, – привел примеры глава Федерации профсоюзов.

Михаил Орда отметил, что иногда профсоюзы сталкиваются с непониманием со стороны нанимателей и нежеланием «выстраивать нормальный социальный диалог».

– Причины, по-видимому, кроются в желании скрыть нарушения на предприятиях, например, факты выплаты зарплаты в конвертах, – заявил Михаил Орда.

Лидер национального профцентра также рассказал, что проинформировал Президента о планах профсоюзов по противодействию незаконным и враждебным действиям отдельных стран, которые «в одностороннем порядке,

не имея на это никакого права, развязали экономическую войну, нарушив все международные законы».

– Мы понимаем цель этой агрессии – нанести экономический ущерб нашей стране. От этого могут пострадать люди, семьи. Это касается уже национальной безопасности Беларуси. Мы будем делать все, чтобы противостоять этим недружественным и враждебным действиям, – подчеркнул профсоюзный лидер.

Кроме того, в разговоре с главой государства затрагивались темы контроля за ценообразованием и своевременной выплатой взносов в ФСЗН, рассмотрены вопросы оказания помощи трудящимся в пересмотре экономических исков, обеспечения достойных условий труда аграриев в период уборочной кампании.

Источник: https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/pljus-2-9-tysyachi-za-god-mihail-orda-rasskazal-o-sozdanii-pervichek-v-chastnom-sektore/