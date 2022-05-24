По искам прокуроров Брестчины взыскано более 16 тыс. рублей с виновных в недостаче и падеже скота

Прокуратура Брестской области в первом квартале 2022 года предъявила в суды 20 исков о взыскании с виновных ущерба на сумму более 16 тыс. рублей, причиненного падежом и недостачей скота.

Ответчиками по искам выступали заместители руководителей хозяйств, ветеринарные врачи, бригадиры, животноводы, сторожи и другие работники предприятий АПК.

Как пример – на молочно-товарной ферме Ивацевичского района выявлен факт сокрытия падежа 115 голов КРС, которые пали из-за ненадлежащего выполнения регламентов и требований в области ветеринарии. Бригадир производственной бригады ранее неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил содержания животных. Он знал о падеже, при этом для создания видимости благополучия на вверенном ему участке внес в отчетность недостоверные сведения.

Решением суда Ивацевичского района взыскан ущерб с руководителя и шести работников предприятия в сумме более 4,5 тыс. рублей.

Или другой случай. Прокурор Лунинецкого района в интересах КСУП предъявил иск к трем работникам предприятия о возмещении ущерба – при проверке был установлен факт причинения хозяйству ущерба в результате падежа коровы из-за недоброкачественного корма и последовавшего неправильного лечения. Решением суда Лунинецкого района с виновных лиц взыскано свыше 1 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Фото: Генеральная прокуратура

Служба информации прокуратуры Брестской области