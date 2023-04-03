Начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь. Принимают участие в том числе военнообязанные Лунинецкого и Ганцевичского районов

По поручению Главы государства начата проверка боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки. Общее руководство проверкой возложено на Государственный секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» военный комиссар Лунинецкого и Ганцевичского районов Владимир Коховец, в ходе проверки на военные сборы призываются и военнообязанные Лунинецкого и Ганцевичского районов

Подробности в видеосюжете

Подписывайтесь на наш канал в Telegram