По постановлению прокуратуры Брестской области ограничен доступ к ресурсу media-polesye.bу

Прокуратура Брестской области в рамках надзорной деятельности установила многочисленные нарушения сетевым изданием media-polesye.by Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (далее – Закон о СМИ).

В ряде публикаций, размещенных на указанном ресурсе, имелись фотографии и видео из интернет-сайтов, информационную продукцию которых суд ранее признал экстремистскими материалами, а также гиперссылки на такие сайты. Отдельные статьи сопровождались видеоматериалами, которые явно негативно характеризовали общественно-политическую ситуацию в стране после завершения избирательной кампании и дискредитировали деятельность государственных и правоохранительных органов.

Справочно. Согласно ч.1 ст.19 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» распространение, публичная демонстрация экстремистских материалов, их изготовление, издание, хранение и перевозка в целях распространения запрещаются.

В соответствии с пп.1.3 п.1 ст.38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации, направленной на пропаганду войны, экстремистской деятельности или содержащей призывы к такой деятельности, другой информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь или запрещено настоящим Законом, иными законодательными актами.

В связи с выявленными нарушениями по постановлению прокуратуры Брестской области Государственная инспекция по электросвязи Министерства связи и информатизации обеспечила ограничение доступа к идентификатору сетевого издания media-polesye.bу с запретом возобновлять его до истечения 6 месяцев.

Служба информации прокуратуры Брестской области