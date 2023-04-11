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«По записи и без неё». Как пройти диспансеризацию в Лунинецкой ЦРБ
Лунинецкая ЦРБ напоминает. что с 1 января 2023 года в учреждении здравоохранения проводится диспансеризация взрослого и детского населения, согласно постановлению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 9 августа 2022 г. № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения».
Порядок проведения диспансеризации :
По записи:
- посредством сети интернет «talon.by»;
- по телефонам:
47-5-25; 47-6-25 (Лунинецкая поликлиника);
47-0-97; 47-6-61 (Педиатрическое отделение Лунинецкой поликлиники);
- без записи ( каб. №2; 2 этаж ( с 08.00-20.00); каб. №4 ; 1 этаж ( с 13.00-20.00); суббота 08.00-13.00 ) .
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