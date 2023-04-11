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«По записи и без неё». Как пройти диспансеризацию в Лунинецкой ЦРБ

11.04.2023
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Лунинецкая ЦРБ напоминает. что с 1 января 2023 года в учреждении здравоохранения  проводится диспансеризация  взрослого  и детского населения, согласно постановлению  Министерства Здравоохранения  Республики Беларусь от  9 августа 2022 г. № 83 «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения».

Порядок проведения диспансеризации :

По записи:

  • посредством сети интернет «talon.by»;
  • по телефонам:

47-5-25; 47-6-25 (Лунинецкая поликлиника);         

47-0-97; 47-6-61 (Педиатрическое отделение Лунинецкой поликлиники);

  • без записи ( каб. №2; 2 этаж ( с 08.00-20.00); каб. №4 ; 1 этаж ( с 13.00-20.00); суббота  08.00-13.00  ) .

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