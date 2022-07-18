Победа Михайлины Хвесюк из Микашевич на «Славянском базаре»

16 июля в г.Витебске в рамках ХХХI ,,Славянского базара,, проходил День молодёжи и конкурс ,,Огонь молодежных талантов,, в котором Брестскую область, как мы сообщали, представляла юная певица Михайлина Хвесюк из Микашевич.

Марина Хвесюк написала на своей страничке в инстаграме, что Михайлина стала Победителем сразу в двух номинациях ,,Белоруский ХИТ,, 1 место и ,,Авторская песня,, 2 место, тем самым принесла победу своему региону!

Фото со странички Марины Хвесюк в инстаграме