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Победа за оперативность — у «Лунiнецкіх навін»

28.04.2023
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В Брестском областном управлении МЧС подведены итоги областного этапа творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и основ безопасности жизнедеятельности.

Коллектив «Лунiнецкіх навін» занял третье место в номинации «За оперативность и объективность».

Эта победа — наша общая. Вместе с сотрудниками РОЧС, которые оперативно помогают готовить журналистские материалы. Ведь именно вместе мы стремимся объективно информировать читателей, рассказывать о безопасности. И обязательно будем продолжать это делать дальше.

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