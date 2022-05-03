Победители фотоконкурса «Сцяг перамогi, радасцi сцяг!» (Лунинецкий район)

Подведены итоги фотоконкурса «Сцяг перамогi, радасцi сцяг!», который проводила районная организация «БРСМ»

Победители фотоконкурса:

в категории учащаяся молодёжь в номинации «Лица Беларуси » — ГУО «Большечучевичская СШ»

в категории учащаяся молодёжь в номинации «Под флагом Беларуси » 2 победителя: ГУО «СШ 3 г.Лунинца» и ГУО «СШ 1 г.Микашевичи» (снимок»Счастье быть беларусами»)

в категории студенческая молодёжь в номинации «Лица Беларуси» — УО ЛГППТК

в категории работающая молодёжь в номинации «Лица Беларуси» — Каришева Валерия Николаевна (Микашевичская больница)

в категории работающая молодёжь в номинации «Под флагом Беларуси» 2 победителя: Каришева Валерия Николаевна (Микашевичская больница) и ОАО «Полесьеэлектромаш».

Поздравляем! В ближайшее время победители получат свои награды.