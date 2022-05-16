МикашевичиНовости районаОбразованиеОбществоШкольный дневник

Победители из Лунинецкого района финального этапа областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классов

16.05.2022
26

13-14 мая 2022 года​ на базе БрОИРО состоялся финальный этап областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классов. Финальный этап олимпиады прошёл по десяти учебным предметам. Участие приняли 18 учащихся УОСО ​ Лунинецкого района, 9 из них стали победителями.

по географии:

Д2 – Фурсевич Егор (Микашевичская гимназия).

по химии:
Д3 – Мукалова Евгения (СШ №3 г.Лунинца).

по немецкому языку:
Д2 – Малькевич Милена (Редигеровская СШ).

по математике:
Д3 – Капустич Кирилл (гимназия г.Лунинца).

по информатике:
Д2 – Тылькович Фёдор (СШ №2 г.Лунинца);
Д2 – Евпалов Роман (СШ №2 г.Лунинца);
Д3– Мукалова Евгения (СШ №3 г.Лунинца);
Д2 – Гребень Никита (Микашевичская гимназия).

по истории:
Д3 – Мельянец Роман (Бостынская СШ).

29 апреля состоялась областная олимпиада по факультативам «Основы права» и «Здоровый образ жизни». Победителями стали:
основы права:
Д1 – Костень Алеся (СШ №3 г.Лунинца);
Д3 – Кулак Дарья (Микашевичская гимназия).
по ЗОЖ:
Д3 – Колбовская Алина (СШ №1 г.Лунинца).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лукашенко: основной целью внешних сил является подрыв стабильности на всем постсоветском пространстве

Лукашенко: основной целью внешних сил является подрыв стабильности на всем постсоветском пространстве

16.05.2022
Photo of За выходные, 14 и 15 апреля, белорусскими пограничниками на границе с Польшей и Латвией обнаружены два мертвых лося

За выходные, 14 и 15 апреля, белорусскими пограничниками на границе с Польшей и Латвией обнаружены два мертвых лося

16.05.2022
Photo of У Лунінскім сельскім Доме культуры адзначылі Міжнародны дзень сям’і (Лунінецкі раён)

У Лунінскім сельскім Доме культуры адзначылі Міжнародны дзень сям’і (Лунінецкі раён)

16.05.2022
Photo of Брестская санаторная школа-интернат осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся IV-IX классов

Брестская санаторная школа-интернат осуществляет прием заявлений родителей (законных представителей) учащихся IV-IX классов

16.05.2022
Photo of Резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет

Резких повышений тарифов на ЖКХ в Беларуси в этом и следующем году не будет

16.05.2022
Photo of Инвестиционные проекты Брестской области презентуют на форуме деловых контактов

Инвестиционные проекты Брестской области презентуют на форуме деловых контактов

16.05.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть