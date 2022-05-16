Победители из Лунинецкого района финального этапа областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классов
13-14 мая 2022 года на базе БрОИРО состоялся финальный этап областной олимпиады по учебным предметам среди учащихся 6-9 классов. Финальный этап олимпиады прошёл по десяти учебным предметам. Участие приняли 18 учащихся УОСО Лунинецкого района, 9 из них стали победителями.
по географии:
Д2 – Фурсевич Егор (Микашевичская гимназия).
по химии:
Д3 – Мукалова Евгения (СШ №3 г.Лунинца).
по немецкому языку:
Д2 – Малькевич Милена (Редигеровская СШ).
по математике:
Д3 – Капустич Кирилл (гимназия г.Лунинца).
по информатике:
Д2 – Тылькович Фёдор (СШ №2 г.Лунинца);
Д2 – Евпалов Роман (СШ №2 г.Лунинца);
Д3– Мукалова Евгения (СШ №3 г.Лунинца);
Д2 – Гребень Никита (Микашевичская гимназия).
по истории:
Д3 – Мельянец Роман (Бостынская СШ).
29 апреля состоялась областная олимпиада по факультативам «Основы права» и «Здоровый образ жизни». Победителями стали:
основы права:
Д1 – Костень Алеся (СШ №3 г.Лунинца);
Д3 – Кулак Дарья (Микашевичская гимназия).
по ЗОЖ:
Д3 – Колбовская Алина (СШ №1 г.Лунинца).
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
По информации отдела по образованию Лунинецкого райисполкома