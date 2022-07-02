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Победители конкурса на лучший социальный ролик в Лунинецком районе

02.07.2022
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Недавно подведены итоги конкурса на лучший социальный ролик, который состоялся в рамках проведения Республиканской профилактической акции «Декада кибербезопасности «КиберДети»

В данном творческом конкурсе приняли участие учащиеся г.Лунинца, г.Микашевичи и Лунинецкого района. В адрес Лунинецкого РОВД поступило 10 социальных роликов на тему противодействия киберпреступности и на официальной странице ИДН Лунинецкого РОВД в социальной сети «Вконтакте» было запущено интерактивное голосование на лучший социальный ролик, на основании которого наибольшее количество голосов набрали следующие участники:

1.Вабищевич Анна, Котко Вера (ГУО СШ №1 г.Микашевичи), социальный ролик под названием «5 главных правил безопасного пользования Интернетом» — 🏆196 голосов.

2. Щербаков Никита (ГУО СШ №1 г.Микашевичи), социальный ролик под названием «О безопасности детей в сети Интернет» — 174 голоса.

3. Буторин Артем (ГУО СШ №1 г.Микашевичи), социальный ролик под названием «Интернету доверяй – правильное решение принимай!» — 112 голосов.

Ребята были отмечены благодарностями и сладкими призами от сотрудников Лунинецкого РОВД.

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