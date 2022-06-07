Победители олимпиад и их преподаватели (Лунинецкий район)

Ученики школ Лунинецкого района — победители олимпиад и конференций республиканских :

Милена Короткая и Александра Юрченко (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского), Елизавета Цуба и Анастасия Скакалкина (СШ № 1 г. Микашевичи), Денис Чирец, Ксения Андрейчук, Валерия Латышевич (гимназия г. Лунинца), Алина Орешко (СШ №2 г. Лунинца);

областных:

Мария Ярмольчик (Богдановская СШ),

Елена Морза (Большечучевичская СШ),

Роман Мельянец (Бостынская СШ),

Денис Гришко, Алина Бача, Елизавета Сыцевич, Наталья Ярохович, Варвара Бицутко, Кирилл Капустич, Полина Лихтар (гимназия г. Лунинца),

Анастасия Жук (Дятловичская СШ),

Дарья Васюшко (Лунинская ясли-сад-СШ),

Андрей Якушев, Ирина Гребень, Полина Буневич, Матвей Курилович, Егор Фурсевич, Никита Гребень (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского),

Олег Лукашевич и Милена Малькевич (Редигеровская СШ),

Анжелика Блинова (Синкевичская СШ),

Екатерина Коннова и Ангелина Помозова (СШ №1 г. Лунинца),

Полина Дашкевич и Елена Лесько (СШ №1 г. Микашевичи),

Никита Свибович, Владислав Ванюк, Никита Ракович, Даниил Пилевич, Федор Тылькович, Роман Евпалов (СШ №2 г. Лунинца),

Евгения Мукалова (СШ №3 г. Лунинца),

Алена Кипцевич (СШ аг. Вулька 2),

Юлия Сорока (ясли-сад-СШ аг. Вулька 1),

Ярослав Дубойский (Лахвенская ясли-сад-СШ),

Родион Антонович (Полесская СШ);

районных:

Ольга Кошкевич (Богдановская СШ),

Полина Равкович и Роман Шумский (Большечучевичская СШ),

Диана Якубович и Ксения Кохович (Велутская СШ),

Анна Ванюк, Анна Коцуба, Кирилл Кукса, Полина Лещук, Александра Середа, Екатерина Павлюченко, Яна Шоломицкая (гимназия г. Лунинца),

Анастасия Луд (Дворецкая ясли-сад-СШ),

Евгений Грудько (Красновольская ясли-сад-СШ),

Ульяна Кравчук (Лунинская ясли-сад-СШ),

Никита Шпак и Александр Филинович (Любачинская СШ),

Алина Андрейчук, Никита Хомич, Дарья Кунцевич, Варвара Демидович, Андрей Горбат (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского),

Валерия Мороз, Виктор Шпак, Алина Колбовская, Дарья Редута (СШ №1 г. Лунинца),

Ангелина Евкович, Дарья Федорова, Милана Кривулец (СШ №1 г. Микашевичи),

Мария Махляр, Мария Ковалевич, Даниил Реутский, Тимофей Вечерко, Евгений Гущеня, Дарья Балакова, Леонид Карпец (СШ №2 г. Лунинца),

Никита Хмельницкий (СШ №2 г. Микашевичи),

Роман Воронич (СШ №3 г. Лунинца),

Денис Бусько и Яна Ковшик (СШ №4 г. Лунинца),

Лиана Николаевич (СШ аг. Вулька 2),

Максим Шелест и Кирилл Романович (Язвинская СШ).

Преподаватели, которые подготовили победителей:

Владимир Владимирович Зылевич, Раиса Владимировна Синькевич, Ирина Казимировна Корбут, Сергей Викторович Онискевич (Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского),

Наталья Михайловна Ясеня, Янина Вячеславовна Васильева, Нина Владимировна Ницевич (СШ № 1 г. Микашевичи),

Иван Альфредович Трегубов, Сергей Александрович Карпец (СШ №2 г. Лунинца),

Оксана Васильевна Галюк, Ирина Анатольевна Дасько, Елена Николаевна Емельянович, Марина Геннадьевна Бондаренко, Светлана Ивановна Гопко, Юлия Константиновна Кноп, Эдуард Павлович Кунда, Людмила Александровна Черноокая (гимназия г. Лунинца),

Вера Степановна Мельянец (Бостынская СШ),

Эдуард Степанович Антонович (Полесская СШ),

Лариса Михайловна Веренич, Татьяна Авдеевна Ковшик (СШ №1 г. Лунинца),

Татьяна Анатольевна Вечерко (СШ аг. Вулька 2),

Максим Владимирович Голиков, Любовь Адамовна Ткачук (Редигеровская СШ),

Татьяна Николаевна Дубойская (Лахвенская ясли-сад-СШ),

Светлана Петровна Жигар (ясли-сад-СШ аг. Вулька 1),

Елена Ивановна Ильючик (Богдановская СШ),

Оксана Владимировна Кременевская (Дятловичская СШ),

Анатолий Николаевич Кривулец (Синкевичская СШ),

Елена Сергеевна Лихтар (Большечучевичская СШ),

Ирина Валерьевна Самусевич, Александр Николаевич Филинович (СШ №3 г. Лунинца),

Наталья Симоновна Ярмольчик (Лунинская ясли-сад-СШ).