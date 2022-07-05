Победное серебро спортсмена из Лунинца

Недавно в Витебске завершился очередной юношеский форум – Республиканская спартакиада школьников, участниками которой стали легкоатлеты 2008 года рождения и моложе не только из разных уголков нашей страны, но и из соседней России.

В таком соперничестве войти в финал – уже почетно, а стать призером – абсолютный успех! Несмотря на то, что погода особо не радовала – не по-летнему прохладно и дождливо, легкоатлетам удалось показать ряд результатов, достойных внимания, переписать личные рекорды, выполнить заветные разряды и устроить красивую борьбу на дорожках и в секторах.

В числе таких – и учащийся СШ №2 г. Лунинца Евгений Обровец (на снимке слева), выступавший в двух барьерных дисциплинах. В первый день соревнований он показал шестой результат на дистанции 300 метров с барьерами. А вот в финале бега на 60 метров с барьерами буквально в финишных клетках удалось обойти соперников и стать серебряным призером. Евгений показал свой лучший результат в карьере, уступив сильнейшему барьеристу страны Роману Хуснутдинову, который также представлял Брестчину.

Надо отметить еще одну воспитанницу Лунинецкой СДЮШОР, барьеристку Юлию Жуковскую (СШ №1 г. Лунинца), которая в финальном забеге финишировала четвертой на 60-метровой дистанции. Ей не хватило до пьедестала всего 0,02 секунды.

У юных лунинчан впереди еще много стартов, поэтому, безусловно, у них будет не один шанс завоевать республиканское золото.