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Победы Владиславы Ребковец из Лунинца
Учащаяся 6 класса Ребковец Владислава (аккордеон) ГУО «ДШИ г.Лунинца», вновь радует своими достижениями на конкурсах:
V Международный фестиваль-конкурс «Музычная скарбнiца» (г.Бобруйск) — Диплом Лауреата l степени;
1 открытый дистанционный конкурс детского творчества «На крылах мастацтваў» (г.Дрогичин) — Диплом Лауреата I степени.
Поздравляем Владиславу и её педагога Коновальчука Александра Михайловича. Желаем дальнейших побед!
По информации Дни культуры Лунинетчины