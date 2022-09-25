Почему гордыня считается смертным грехом? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет протоиерей Сергий Крышталь (Лунинецкий район)

Почему гордыня считается смертным грехом? Над вопросами читателей «ЛН» размышляет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиерей Сергий Крышталь:

— В христианстве – это один из основных человеческих пороков. Гордость иногда называют «сатанинским грехом»: из-за этого недуга злые духи отпали от Бога.

Апостол Марк указывает, что гордость, исходя из сердца человеческого, очень быстро превращается в страшное зло, которое оскверняет его. А из библейской истории знаем: осквернившийся человек не мог служить Богу и находиться в святыне. Святитель Иоанн Златоуст в перечне грехов на первое место ставит гордыню: от нее исходят и зависть, и ненависть, и гнев. Гордец одержим всеми этими страстями. Премудрый Сирах утверждает в Библии: «…Начало греха – гордость». Сколько бы ни совершали добрых дел, этот порок не позволяет им укрепиться в нас.

Гордыня вместе с тщеславием являются основой всех грехов и страстей. Они тесно связаны между собой. Усиление одной страсти порождает другую. Чтобы победить гордость, нужно, прежде всего, подавить тщеславие. Казалось бы, такое безобидное чувство – стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих! Но тщеславие испытывает потребность в подтверждении своего превосходства, сопровождается желанием слышать от других людей лесть в свой адрес.

Один из моих знакомых в шутку, как ему кажется, говорит: «У меня единственный недостаток – я чертовски хорош». Человек, находящийся в таком состоянии лишен критической самооценки своих поступков, слов и мыслей. Он считает себя во всем правым. У него всегда неизбежен конфликт с окружающими, т.к. гордец слышит только себя и больше никого, даже тех, кто его очень любит. Богословы ХХ века писали: «Природа всех конфликтов – это нежелание слышать и слушать друг друга». Гордец не признает в себе недостатков, а если и осознает их, то не считает виновным себя. Такой человек полагает, что и в познании, и в деятельности может обойтись собственными средствами. Единственным критерием для его мыслей, настроения и действия является тот, который он сам устанавливает. Гордец утверждает свою духовную самостоятельность. Он убежден в безусловности своей личности, для которой Бог уже не нужен, он становится сам себе богом, считает себя первым и последним принципом, присваивая себе права Творца.

По мнению преподобного Иоанна Лествичника, гордость «есть крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что богата, и, находясь во тьме, думает, что она во свете». Посоветовал бы всем запомнить простую истину от апостола Петра: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать».

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