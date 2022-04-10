Почему никогда нельзя сравнивать своих детей с другими, рассказала психотерапевт (видео)

Никогда не надо сравнивать своих детей с другими. Об этом рассказала заведующая лабораторией медицинской экспертизы и реабилитации при психических и поведенческих расстройствах Татьяна Емельянцева.

«Никогда не сравнивайте своих детей с другими: это провоцирует негативное поведение. Взрослые хотят, чтобы ребенок в 7 лет вел себя как взрослый. Так не бывает. Он начинает быть способным контролировать свое поведение где-то в 10-11 лет. До этого возраста нужно спокойно относиться к поведению детей», — рассказала Татьяна Емельянцева.

Врач-психотерапевт обратила внимание на ситуацию, когда в семье появляется второй ребенок: «Когда родители пытаются объяснить ребенку, которому 5 лет, что у него появился братик или сестричка, что может услышать ребенок? Для него это катастрофа. Раньше все внимание принадлежало ему, а теперь он должен с кем-то делить родителей. Это не нравится никому».

«Можно попытаться поговорить с ребенком, но ждать, что он это поймет и изменит свое отношение, нельзя. Важны не слова, а поступки. Родители должны находить время и для старшего ребенка. Предупредите людей, которые приходят на именины к младшему, чтобы принесли еще один подарок для старшего, или сами подготовьте этот подарок. Дети не виноваты, что родители решили завести еще одного ребенка. Взрослые должны позаботиться, чтобы появление нового члена семьи было наименее травмоопасным для первенца», — добавила она.

Если ребенок ревнует, это нормальная реакция, сказала Татьяна Емельянцева: «Понять, что это младшенький, которого нужно любить, а ты старшенький, ребенок может только в 10-11 лет. До этого времени он вас не поймет».

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