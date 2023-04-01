Почему продолжительность жизни в XX веке увеличилась? Названы три основные причины

В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Игорь Карпов назвал три основные причины, почему продолжительность жизни в XX веке увеличилась.

«Когда говорят о том, что продолжительность жизни в XX веке увеличилась (речь, конечно же, идет не о последних десятилетиях, а о веке в целом), и начинают анализировать, что же произошло, приходят к выводу, что произошли три вещи. Первая из них — это появление вакцинации. Применение вакцинации явилось отправным пунктом в серьезной борьбе с инфекционными заболеваниями», — отметил Игорь Карпов.

Примерно в это же время появилось понятие о санитарии и гигиене как о важнейшем профилактическом мероприятии. «Есть очень хороший портрет императора Николая II, где он сидит в халате, в какой-то глубоко домашней одежде. Он выздоравливает после брюшного тифа. Царская семья болела брюшным тифом! И посмотрите, какая разница произошла буквально в период жизни одного поколения, — это второе», — сказал он.

Третья причина, по словам ученого, — изобретение антибиотиков и их внедрение. «Великое изобретение Александра Флеминга. У нас в этом направлении очень много сделала Зинаида Виссарионовна Ермольева. Но надо сказать, что оба были людьми неординарными в отношении личностных качеств. Ну и, конечно, это были великие ученые», — отметил Игорь Карпов.

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