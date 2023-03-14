Почему визит Лукашенко в Тегеран называют переломным моментом? Разбираем главные заявления руководства Беларуси и Ирана

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12-13 марта посетил с официальным визитом Иран. В Тегеране глава белорусского государства провел насыщенные переговоры с руководством исламской республики, по итогам которых стороны достигли многих договоренностей. Часть из них была закреплена на бумаге, в том числе под грифом «Для служебного пользования», другие, вполне возможно, станут основой для новых совместных проектов. Александр Лукашенко подчеркнул, что сейчас для Беларуси и Ирана главное — не потерять время. В Тегеране же визит белорусского лидера назвали переломным моментом и отправной точкой для построения более глубоких отношений. Попробуем восстановить хронологию прозвучавших заявлений.

Переговорный день в Тегеране у Александра Лукашенко начался со встречи с Президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Местом переговоров была выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Это одна из главных туристических достопримечательностей Тегерана. Комплекс расположен у подножия горы Дарбанд. Когда-то Саадабад служил летней резиденцией для последнего монарха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви. После антишахской революции 1978-1979 годов резиденция была преобразована в музейный комплекс.

«Мы поняли, насколько нужны друг другу»

Как и положено по протоколу, переговорам предшествовал торжественный церемониал. Сперва президенты обсудили перспективы сотрудничества практически с глазу на глаз — с белорусской стороны в переговорах также приняли участие министр иностранных дел Сергей Алейник, глава Минпрома Александр Рогожник и посол Беларуси Дмитрий Кольцов. Чуть позже к ним присоединились и другие члены делегации.

Президент Ирана, приветствуя Александра Лукашенко, отметил, что белорусско-иранские отношения за последние два года продемонстрировали прорыв. Если судить по товарообороту, это действительно так. В 2021 году уровень торговли между странами составил $33 млн, увеличившись на треть по сравнению с 2020-м. По итогам 2022 года он превысил $100 млн, а это и вовсе трехкратный рост.

«Несомненно, ваш визит в Иран придаст серьезный большой импульс развитию наших двусторонних отношений», — заявил Эбрахим Раиси.

Александр Лукашенко же подошел к вопросу с долей самокритики. Возможно, по мнению белорусского лидера, страны могли продемонстрировать еще более высокий результат. С другой стороны, у них было время переосмыслить свои отношения. «Скажу честно, может быть, даже и по моей причине, по причине Беларуси, мы несколько ослабили внимание к иранскому государству. Я часто, задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период — период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире», — подчеркнул Президент.

«У каждого народа есть свои ценности, и с ними надо считаться»

Иран — это страна с уникальной историей и опытом на карте давних партнеров Беларуси. Как и у каждого государства, здесь есть свои особенности. И успех любых отношений зависит от умения принимать культуру, национальные традиции и интересы своего партнера, подчеркнул Александр Лукашенко. «У каждого народа есть свои ценности, которые вытекают из его культуры, образа жизни, воспитания, религии, и с этими ценностями надо считаться. Именно в этом залог мирного сосуществования. Там, где об этом забывают, начинаются войны», — обратил внимание глава государства.

Нынешний визит в Иран стал уже третьим для Александра Лукашенко. «Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с Президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия, — заявил белорусский лидер. — Мы можем выйти на новую ступень, новый этап нашего сотрудничества. Особенностью этого сотрудничества будет высочайшая эффективность. Сделать такое заявление мне позволяют те договоренности, которые уже достигнуты».

«Санкции — это время возможностей»

По итогам переговоров в Тегеране Александр Лукашенко и Эбрахим Раиси подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном на 2023-2026 годы. Договоренность о разработке документа была достигнута еще в 2021 году во время встречи президентов на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Таджикистане.

Дорожная карта предусматривает всестороннее развитие сотрудничества между странами в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сфере образования, культуры, искусства, СМИ и туризма. Учитывая, что и Беларусь, и Иран находятся под беспрецедентным давлением Запада (и ему наверняка не понравится сближение двух республик), дорожная карта носит гриф «Для служебного пользования». Кому же захочется, чтобы тебе совали палки в колеса?

«Мы едины во мнении с Президентом Ирана, что санкции — это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время, — подчеркнул Александр Лукашенко. — В общем объеме я могу оценить нынешний визит, если мы реализуем все наши договоренности, в рамках $100 млн».

Еще одним важным направлением станет взаимодействие Беларуси и Ирана в рамках развития международного транспортного коридора Север — Юг. «Иранской стороне требуется сегодня построить порядка 180 км железной дороги. И иранская сторона активно приступила к этой работе, чтобы закончить железнодорожный коридор Север — Юг в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно, потому что, когда мы говорим о перевозке в Иране, мы говорим и о транзите через Иран в дальние страны. Это очень важный коридор, и мы договорились вместе его развивать», — рассказал журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

После переговоров президенты посетили выставку ведущих медицинских и научно-инновационных производителей Ирана. Своими впечатлениями от увиденного Александр Лукашенко поделился уже во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером — он курирует экономический блок вопросов, выполняя обязанности премьер-министра.

«Давайте создавать предприятия в Беларуси и торговать по всему миру»

«Я посмотрел некоторые образцы, то, что вы творите. Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Возьмите турбины, разные информационно-коммуникационные вещи, лекарства самые современные, по цене доступные. Это дорогого стоит. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру», — предложил Александр Лукашенко.

Мохаммад Мохбер в свою очередь заявил, что не сомневается в том, что Беларуси и Ирану удастся реализовать все договоренности. Он пояснил это тем, что у Александра Лукашенко особая хватка. «Я заметил, что вы являетесь таким хорошим исполнительным директором… Хорошо руководите работой», — сказал он.

«Переломный момент» и «отправная точка»

Председатель Собрания исламского совета Мохаммад-Багер Галибаф на встрече с главой белорусского государства назвал его визит в Иран «переломным моментом, отправной точкой» в развитии двусторонних отношений между странами. «То, что мне доложили о сегодняшних ваших встречах, доказывает, что ваш визит очень эффективен, — подчеркнул спикер иранского парламента. — Я думаю, что региональные и международные условия для развития всесторонних отношений с вашей страной достаточно подготовлены. Без всяких сомнений, дальнейшее развитие наших двусторонних отношений зависит только от нас самих».

Александр Лукашенко отметил особую роль Президента Ирана в активизации сотрудничества между странами. «Это все происходит благодаря инициативе вашего Президента. Это он все время подталкивал меня и наших должностных лиц к более активному сотрудничеству», — сказал он.

Насыщенный переговорный день белорусского Президента в Тегеране завершила встреча с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как отмечается, аятолла Али Хаменеи на встрече с Александром Лукашенко призвал страны, находящиеся под санкциями, принять коллективные меры по нейтрализации введенных ограничений.

«Страны, которые попали под санкции США, должны сотрудничать друг с другом и сформировать совместную ассамблею для уничтожения оружия санкций. Мы считаем, что это достижимо», — сказал верховный лидер.

«Жесткие санкции заставили Иран узнать о своих возможностях и внутренних силах. За это время санкции послужили основой для многих разработок в Иране, и наша страна смогла добиться выдающихся успехов в различных областях, включая науку и технику, медицину и биологию, аэрокосмическую науку, ядерные технологии и нанотехнологии», — подчеркнул Али Хаменеи.

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