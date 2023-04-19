Почему вредно есть за компьютером? Мнение эксперта

Современный мир состоит из спешки, дедлайнов и общения в сети. Многие люди не могут найти времени для полноценного завтрака или обеда в спокойной обстановке, ведь рабочий день расписан по часам, а свободные минуты они проводят в интернете. Но приемы пищи за компьютером, телефоном или телевизором могут привести к разрушительным последствиям. Руководитель городского Центра здоровья в Минске Снежана Кавриго рассказала , чем опасны перекусы перед экранами и как выработать здоровые привычки.

— Почему перекусы перед компьютером вредны?

— Часто офисные сотрудники, врачи, педагоги и журналисты не могут отойти от своего рабочего места, занимаясь несколькими делами параллельно. Но организм все-таки подает нам сигналы голода, даже если мы заняты работой. Из-за этих сигналов человек начинает чувствовать дискомфорт и устраняет его быстрым перекусом, чтобы поскорее вернуться к своим делам. В будущем это приводит к неприятным последствиям.

Люди, которые обращаются за консультацией к нутрициологу, порой говорят: «Я ничего не ем». После ты начинаешь беседовать с ними и понимаешь, что они питаются перекусами, которые даже не остаются в их памяти. В таких случаях мы говорим о бесконтрольном потреблении. Мозг не воспринимает подобные перекусы как приемы пищи, потому что ему очень сложно одновременно записывать информацию, связанную и с работой, и с едой. То же самое происходит, когда мы сидим в социальных сетях, пьем газировку или едим какие-либо снеки.

— Что делать людям, которые хотят избавиться от этой привычки?

— Чтобы устранить эту проблему, в первую очередь нужно обратить внимание на свое рабочее место. Посмотрите, что лежит у вас на столе. Если на нем нет еды — отлично. Но чаще люди прячут печенье, конфеты, чипсы, орешки и семечки в своих полках, пакетах или сумках и не считают, сколько раз они перекусили.

Для нормального пищеварения нужно сосредоточиться конкретно на еде, не отвлекаясь на посторонние дела. Важна и правильная сервировка, которую, конечно, сложно сделать за рабочим местом, и четкий режим потребления пищи. Я сама стараюсь выделять себе на обед 30 минут и приезжаю в городской Центр здоровья из любой точки, потому что знаю: у меня здесь всегда есть мини-скатерть, тарелка, ложка, вилка и нож. Скатерть тоже должна быть правильного цвета в зависимости от того, хотите ли вы скинуть, набрать или сохранить вес. Если вы будете просто есть из контейнера, то мозг не воспримет это как полноценный прием пищи. Нельзя забывать о тщательном пережевывании. Для того, чтобы наша еда нормально проходила по пищеварительному тракту, должно выделиться определенное количество слюны. Чем дольше длится прием пищи, тем лучше. Если вы можете позволить себе есть 30 минут, то так и делайте.

— К чему может привести бесконтрольное потребление пищи?

— К лишнему весу и различным хроническим заболеваниям. Вы плохо едите, мало двигаетесь, много работаете или учитесь — такой образ жизни может стать причиной развития сахарного диабета 2-го типа. У молодого организма есть резервы контролировать уровень глюкозы, но возраст и наследственность играют свою роль. Если у вас в роду есть люди с сахарным диабетом, то нужно обратить на это внимание и сделать упор на меньшее потребление сахара.

Когда человек сидит за компьютером, то обычно не моет руки, поэтому может заразиться вирусом. Важен также сформированный режим дня, который зависит от особенностей вашей профессии. Например, представители IT-индустрии работают до позднего вечера и их режим дня немного сдвигается. Если вы заканчиваете работу за компьютером в 23.00 и ложитесь спать в 1.00, то ваш крайний прием пищи может быть в 22.30.

— Что должно быть под рукой во время работы?

— Во-первых, бутылка воды, желательно стеклянная, а не пластиковая. В воду можно добавить лимон или грейпфрут. Все зависит от ваших вкусовых предпочтений и от того, какая у вас кислотность желудка. Во время работы человек потребляет малое количество жидкости и часто принимает за голод обезвоживание организма. Если же вам все-таки хочется перекусить, то нужно нарезать половину огурца, красный перец, чищеную морковь и помидор. Нельзя постоянно пить кофе или чай, поскольку они могут повысить или понизить ваше давление. И не забывайте завтракать дома.

— На что можно заменить вредные перекусы?

— Колбасу заменяем на запеченное мясо с минимальным количеством специй, газировку — домашним лимонадом или водой с цитрусом, покупные чипсы — на натуральные фруктовые или овощные, картофель фри — на батат, сухари — на орехи, соки — на зеленый чай. И, конечно, ограничиваем потребление сахара и соли, чтобы поддерживать свое здоровье.

Валерия ГАВРУКОВИЧ

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