Почти 18 тыс. первоклассников придут в школы Брестской области

В Брестской области в школы придут почти 18 тыс. первоклассников, сообщила начальник главного управления по образованию облисполкома Наталья Калиновская.

В юго-западном регионе в День знаний распахнет двери 481 учреждение общего среднего образования. В школах, гимназиях и лицеях будут заниматься 171,6 тыс. детей. Число школьников по сравнению с прошлым учебным годом увеличилось на 2 тыс. В том числе за парты сядут 17,8 тыс. первоклассников (в прошлом году было 17,5 тыс.).

В Брестской области на капитальный и текущий ремонт учреждений образования выделили Br23,5 млн, еще Br6,4 млн направили на закупку нового оборудования. Например, текущий ремонт сделали в 270 учреждениях, еще 30 попали под капремонт. В 17 школах нужно было обновить пищеблоки. К 1 сентября 15 из них будут готовы. Работы будут продолжаться в Крошинской средней школе в Барановичском районе и в школе №2 Каменца.

«Продолжается оснащение учреждений образования средствами обучения, лабораторным и другим оборудованием за счет средств местных бюджетов и централизованных поставок Министерства образования. В этом году приобретено 11 компьютерных классов, идет закупка еще четырех. В школы области за счет республиканского бюджета поставлено оборудование для 21 кабинета инженерного и математического образования (STEM-классов). Планируется поставка оборудования для 40 классов трудового обучения», — рассказала Наталья Калиновская.

Кроме того, в регионе централизованно закупают в лизинг 22 школьных автобуса МАЗ. Для этого в областном бюджете было зарезервировано более Br1,9 млн. Транспорт должен поступить в районы до 1 сентября. Всего в Брестской области школьными автобусами пользуются 14,6 тыс. учащихся и воспитанников детских садов, которые живут в сельской местности

belta.by