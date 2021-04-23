Почти 2 миллиона рублей выделят на ремонт дорог в Лунинецком районе

Почему в первую очередь начали ремонт улицы Красной в Лунинце около здания Дома Советов, в то время, как дороги между населенными пунктами района нередко после зимы остаются в плачевном состоянии?

Отвечает председатель райисполкома Александра Пачко:

Реконструкция центральной улицы райцентра предусмотрена планом благоустройства города. Будет не только обновлено асфальтовое покрытие, но и автобусные остановочные пункты, которые для удобства пассажиров планируется отделать тротуарной плиткой. Работы на отрезку от улицы Гагарина до перекрестка с улицей 50 лет Октября, чтобы не терять время, начали сейчас: замена теплосетей развернута как раз до этого перекрестка. Как только будет завершена укладка труб, благоустройство продолжится.

Одновременно утверждена программа ремонтных работ на местных автодорогах, которые требуют первоочередного внимания. В этом году будет выровнено асфальтобетонное покрытие на четырехкилометровом участке дороги Бродница – Озерница – Любачин – Лахва. Так называемая поверхностная обработка, которая значительно улучшает состояние дороги, предусматрена на отрезке примерно такой же длины от трассы М-10 до аг. Кожан-Городок. На более чем километровом отрезке этой дороги будет положен выравнивающий слой асфальта.

Требует внимания подъезд до Мелесницы от автодороги М-10. Участок протяженностью 0,7 километра имеет гравийное покрытие, тут в этом году будет положен асфальт. Как, кстати, и на почти двухкилометровом участке автодороги Сосновка – Лахва – Синкевичи.

Сейчас полным ходом идут подготовительные работы к укладке нового асфальтобетонного покрытия на автодороге Большие Чучевичи – Боровики – Вулька 2. Улучшенное покрытие в этом году появится на 3-километровом участке этой дороги. В планах специалистов ДРСУ-101 – благоустройство 2-километрового отрезка подъездной дороги от Р-8 Лунинец – Пинск до реки Бобрик.

Кроме того, на автодорогах Бостынь – Велута – Новоселки – Малые Чучевичи и Большие Чучевичи – Боровики – Вулька 2 будут установлены две новые автобусные остановки.

Стоит понимать, что все работы по благоустройству – удовольствие не из дешевых. Так, новый асфальт на дороге, которая соединяет Сосновку, Лахву и Синкевичи, “выльется” в 430 тысяч реблей, благоустройство подъезда от М-10 до Кожан-Городка – в 250 тысяч. А в целом на перечисленные выше объекты из областного бюджета будет выделено почти 2 миллиона рублей.