Почти 200 кг урожая клюквы похитили в Столинском районе

Два факта произошли на Столинщине с разницей в несколько дней.

В первом случае в РОВД обратился 52-летний житель района, который сообщил, что собирал клюкву в болотистой местности. Собрав к обеду около 30 кг ягод, он оставил их в мешке на опушке леса рядом со своим велосипедом, а сам отправился продолжать сбор. Вернувшись вечером мужчина не обнаружил оставленного мешка и сообщил об этом в милицию.

Оперативники уголовного розыска быстро нашли похитителя. Им оказался 17-летний учащийся одного из учебных заведений райцентра, который в тот день также отправился в лес по ягоды. Как пояснил молодой человек, он накануне злоупотребил алкоголем и, вместо сбора ягод, полдня проспал. Возвращаться без урожая ему не хотелось, поэтому он, увидев оставленный без присмотра мешок клюквы, забрал его себе, после чего по дешевке реализовал скупщикам за 60 рублей, а деньги потратил на собственные нужды.

Во втором случае в милицию о краже сообщил 27-летний житель района. Мужчина пояснил, что хранил в хозпостройке 165 кг собранной клюквы, а тем временем через соцсети подал объявление о продаже. Откликнувшийся на него покупатель, осмотрел товар, но его якобы не устроила цена, и он уехал. На следующий день хозяин обнаружил, что с дверей сарая сорван замок и отсутствуют ягоды.

Сотрудники уголовного розыска установили, что неработающий 24-летний житель района решил подзаработать на перепродаже ходового в этот сезон товара – клюкве. Мужчина приехал посмотреть предлагаемый в объявлении товар. Увидев, что хозяин хранит собранный урожай в сарае, который находится достаточно далеко от дома и на отшибе, решил не платить за него, а вернуться ночью и забрать бесплатно.

Ранее мужчины в поле зрения правоохранителей не попадали, следователями дана правовая оценка их действиям, возбуждены уголовные дела за кражу.

Отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома