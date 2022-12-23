Почти 73 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля

С 24 февраля по 23 декабря в Республику Беларусь с украинской территории прибыли 72 712 граждан Украины. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

По информации ведомства, через украинско-белорусскую границу проследовали 15 890 человек, транзитом через Польшу — 45 115, через Литву — 9 664, через Латвию — 2 043.

За прошедшую неделю в нашу страну въехали более 1,5 тыс. граждан Украины. Все они проследовали в Беларусь транзитом через страны ЕС.

belta.by