Общество

Почти 73 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь с февраля

23.12.2022
35

С 24 февраля по 23 декабря в Республику Беларусь с украинской территории прибыли 72 712 граждан Украины. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете.

По информации ведомства, через украинско-белорусскую границу проследовали 15 890 человек, транзитом через Польшу — 45 115, через Литву — 9 664, через Латвию — 2 043.

За прошедшую неделю в нашу страну въехали более 1,5 тыс. граждан Украины. Все они проследовали в Беларусь транзитом через страны ЕС.

belta.by

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Миллионы Лунинецкого МЗ, «гранитные» киловатты и новые уловки в интернете» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

«Миллионы Лунинецкого МЗ, «гранитные» киловатты и новые уловки в интернете» — читайте в номере газеты «Лунінецкія навіны» за 23 декабря

23.12.2022
Photo of В Лунинце состоялся районный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах

В Лунинце состоялся районный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах

23.12.2022
Photo of Профсоюзный правовой прием граждан прошел в Лунинецком районе

Профсоюзный правовой прием граждан прошел в Лунинецком районе

22.12.2022
Photo of В Микашевичах обсудили вопросы медицинского обслуживания жителей города

В Микашевичах обсудили вопросы медицинского обслуживания жителей города

22.12.2022
Photo of В Лунинецком районе поезд БРЕСТ–МИНСК–ПОЛОЦК будет останавливаться и на станции Люща

В Лунинецком районе поезд БРЕСТ–МИНСК–ПОЛОЦК будет останавливаться и на станции Люща

22.12.2022
Photo of Минтруда разъяснило, как белорусы будут работать и отдыхать в январе

Минтруда разъяснило, как белорусы будут работать и отдыхать в январе

22.12.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть