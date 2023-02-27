Почти на 29% больше выявлено случаев ВИЧ-инфекции в Брестской области

В Брестской области выявляемость ВИЧ-инфекции в 2022 году возросла на 28,7% по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил журналистам заведующий отделом профилактики ВИЧ/СПИД Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Леонид Глебко,

В юго-западном регионе в прошлом году выявили 139 новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, или 10,5 на 100 тыс. населения. В 2021 году было зарегистрировано 108 новых случаев, или 8,1 на 100 тыс. населения. По данным на 1 января, кумулятивное число ВИЧ-инфицированных в Брестской области составляет 2598, живущих с инфекцией — 1784 человека.

«Причиной заражения в 83% случаев являются гетеросексуальные контакты. Возросла доля инфицирования ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков. В 2022 году их было 13,7% (мы выявили 19 человек), в 2021-м — 7,4%», — обратил внимание Леонид Глебко. Он добавил, что в регионе значительно увеличили число обследований на ВИЧ среди наркопотребителей. Такую диагностику в прошлом году прошли 1677 человек.

«Для профилактики ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей работают государственные учреждения здравоохранения и общественные организации. «Позитивное движение» действует в Пинске и Барановичах. Кабинет профилактики ВИЧ-инфекции открыт при Брестском областном наркологическом диспансере. В Пинске также есть мобильный пункт профилактики, который еженедельно выезжает по графику в Микашевичи, Лунинец, Кобрин, Иваново, Белоозерск, Дрогичин», — рассказал собеседник.

В Бресте сегодня прошла пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

belta.by

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