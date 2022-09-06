Общество

Под амнистию в Беларуси попадет от 8 тыс. человек

06.09.2022
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В Беларуси под амнистию попадут от 8 тыс. человек. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Андрей Швед,

Генпрокурор отметил, что только в 2019-2020 годах под амнистию попали более 30 тыс. граждан, осужденных за те или иные преступления. Часть из них освободили из мест лишения свободы, а кому-то сократили на год срок наказания.

«Несмотря на достаточно принципиальную позицию Генеральной прокуратуры, что акт амнистии не должен распространяться на тех лиц, которые посягнули на суверенитет, независимость, конституционный строй нашей страны в 2020-2021 годах, глава государства поручил взвешенно подойти к этому вопросу, индивидуально и в первую очередь через институт помилования. То есть те лица, которые совершили преступления, связанные с экстремизмом, которые посягнули на наше государство, которые подняли руку на правоохранителей, могут выйти на свободу. Но только те, кто раскаялся, осознал и считает возможным обратиться к Президенту с просьбой о помиловании», — сказал Андрей Швед.

Во время совещания, где в том числе обсуждались вопросы предстоящей амнистии, Президент Беларуси предложил рассмотреть окончательный вариант подготовленного законопроекта на специальной комиссии с участием в том числе «нормальной оппозиции».

Генеральный прокурор подтвердил, что широкое обсуждение законопроекта действительно планируется. При этом будут учтены различные точки зрения и подходы. «Этот процесс должен быть открытым и понятным», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, скольких граждан может коснуться амнистия (ее планируют провести ко Дню народного единства), Андрей Швед сказал: «Речь идет примерно от 8 тысяч человек и выше. Это как классические подходы, касающиеся освобождения от ответственности инвалидов, многодетных, одиноких матерей и так далее, так и лиц, которые совершили другие преступления».

Перечень составов преступлений, которые будут подпадать под действие закона об амнистии, определят в ближайшее время, добавил глава надзорного ведомства.

В свою очередь заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс пояснила, что законопроект об амнистии как таковой пока еще отсутствует. «Это было предложение, которое озвучено Президентом, — обсудить на совещании вопрос, касающийся применения амнистии, которая является традиционной в нашей стране и, как правило, приурочивается к значимым датам», — сказала она.

Поэтому совещание, где рассматривался в том числе и этот вопрос, было приурочено к 17 сентября, когда страна отметит День народного единства. «Президент собрал совещание по этому вопросу для того, чтобы понять, можем ли мы обсудить этот вопрос, можем ли мы дать поручение в установленном порядке о разработке такого законопроекта. По итогам совещания Президент принял решение, что такому законопроекту об амнистии быть. Разрабатывать этот закон будет МВД совместно с Верховным судом и Генеральной прокуратурой», — сообщила замглавы Администрации.

Подробностями о подготовке законопроекта поделился и министр внутренних дел Иван Кубраков. «Первое обязательное требование к осужденному — его раскаяние. И в этом плане мы очень тщательно отрабатываем такого гражданина (в отношении которого рассматривается вопрос о применении амнистии. — Прим. БЕЛТА) со всех сторон», — сказал министр.

Таким образом, амнистию предполагается применить к категории граждан, которые не совершили тяжкие преступления, раскаялись и к которым нет вопросов у администраций колоний, где они отбывают в настоящее время наказание.

«Примерная цифра на сегодняшний день, к которым может быть применен акт амнистии, — 8500 человек. Это, конечно, где-то в два раза больше, чем та, которая была применена в 2020 году. Мы предложили применить амнистию к такой категории граждан, как, например, осужденные за преступления по незаконному обороту наркотиков, которые совершили данные преступления в несовершеннолетнем возрасте. Таких на сегодняшний день отбывает 95 человек. Но с учетом, конечно, тех требований, которые я уже озвучил. Также внесено предложение рассмотреть даже в отношении тех, кто осужден за коррупционные преступления. Но, опять же, кто искренне раскаялся и погасил причиненный преступлением вред», — подчеркнул Иван Кубраков.

belta.by

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