Под контролем ГАИ дороги местного значения и сельские населенные пункты

В целях предупреждения дорожных аварий и минимизации негативных тенденций в состоянии дорожно-транспортной обстановки в сельской местности с 12 по 13 марта сотрудниками Госавтоинспекции Брестской области усилен надзор за дорожным движением на дорогах местного значения, а также в сельских населенных пунктах.

Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и бесправников, соблюдению установленных скоростных режимов, а также правил обгона и маневрирования.

Инспекторы ДПС также проконтролируют соблюдение Правил дорожного движения пешеходами, в том числе в части использования ими световозвращающих элементов и нахождения в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части.

Алкоголь — главный враг безопасности дорожного движения и причина нелепой гибели людей. Наезды, столкновения, опрокидывания происходят на любых участках улиц и дорог. У пьяного водителя значительно увеличивается время зрительной реакции, что мешает адекватно среагировать при возникновении экстренной ситуации. Под действием алкоголя исчезает чувство самосохранения, водитель не замечает опасность и не контролирует свои поступки. В таком состоянии человек склонен превышать скорость, совершать рискованные маневры, игнорировать требования светофоров, может не заметить переходящих дорогу пешеходов и стать виновником гибели людей.

Еще одна проблема — нетрезвые пешеходы. Эта категория представляет особую опасность при участии в дорожном движении. Начиная с того, что у пьяного человека нарушена координация и он легко может получить травму, упав или ударившись. Заканчивая тем, что такой человек под влиянием алкоголя может пойти на запрещающий сигнал светофора, перейти дорогу в неположенном месте и попасть под колеса автомобиля.

Водителям следует помнить, что на дороге нет места алкоголю, а также равнодушию. Если вы увидели пьяного водителя или идущего по проезжей части пьяного пешехода наберите «102». Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

По информации ГАиП ГАИ УВД Брестского облисполкома