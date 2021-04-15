Общество

Под контролем Транспортной инспекции автомобили-такси

В поле зрения сотрудников Транспортной инспекции по Брестской области в период с 5 марта по 4 апреля попали 138 автомобилей такси.

Как сообщил и.о. начальника регионального отдела контроля автомобильного транспорта в г. Пинск филиала Транспортной инспекции по Брестской области Олег Радевич, в ходе контрольных мероприятий было выявлено 81 нарушение. И их числе 24 – за несоответствие внутреннему или внешнему оформлению автомобилей-такси, 7 – за перевозку пассажиров с выключенным таксометром, 33 – за отсутствие допуска к участию в дорожном движении, 5 – за наличие неисправностей или условий, при который запрещена эксплуатация транспортного средства. Имели место факты отсутствия договоров обязательного страхования гражданской ответственности, осуществление незаконной предпринимательской деятельности и другие.

К тому же, составлены 32 акта мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, выдано 25 предписаний по ликвидации нарушений.

 

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