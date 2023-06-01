Подарки детям от профсоюзов вручили в Лунинце

В первый день лета ГУО “Социально – педагогический центр” Лунинецкого района посетили председатель районной организации Белорусского Профсоюза работников образования и науки Нелли Рафалович и председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон.

Воспитанники получили в подарок канцелярские товары: тетради, альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, краски, раскраски для малышей.

Четырнадцать воспитанников приюта были искренне рады гостям и их подаркам, сразу приступили к процессу творчества, ведь рисование – одно из любимых занятий детей.

Слова благодарности за трудную и благородную работу услышали работники учреждения. Они делают всё возможное для того, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, воспитывались в нормальных семьях, в будущем стали хорошими людьми.

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