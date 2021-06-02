Подарки от прокурора

В первый день лета прокурор района Юрий Прокопчук вместе со своим помощником Станиславом Давидавичусом отправились в дом семейного типа в Язвинках.

Воспитатели Наталья и Михаил Морза, кроме своего сыночка, сегодня воспитывают 6 приемных детей возрастом от 9 до 17 лет.

После знакомства ребята рассказали гостям о своих успехах и достижениях. Юрий Иванович искренне поздравил мальчиков и девочек с праздником, пожелал им не останавливаться на достигнутом, развивать самые лучшие качества, быть примером для сверстников, вести здоровый образ жизни. В качестве подарков вручил настольные игры и спортивный инвентарь.