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Подарки от прокурора

В первый день лета прокурор района Юрий Прокопчук вместе со своим помощником Станиславом Давидавичусом отправились в дом семейного типа в Язвинках.
Воспитатели Наталья и Михаил Морза, кроме своего сыночка, сегодня воспитывают 6 приемных детей возрастом от 9 до 17 лет.
После знакомства ребята рассказали гостям о своих успехах и достижениях. Юрий Иванович искренне поздравил мальчиков и девочек с праздником, пожелал им не останавливаться на достигнутом, развивать самые лучшие качества, быть примером для сверстников, вести здоровый образ жизни. В качестве подарков вручил настольные игры и спортивный инвентарь.

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Наталья Павлюкевич

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