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Подарки ветерану-педагогу от «Белой Руси» (Лунинецкий район)

13.01.2023
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В ходе акции «От всей души «, активисты районной организации «Белой Руси» посетили на дому ветерана педагогического труда ГУО «Средняя школа 2 г. Лунинца» Наталью Николаевну Конопацкую, мудрость которой и высокое чувство долга заслуживают уважения. Более 30 лет ее профессиональное мастерство и душевная чуткость помогали детям поверить в себя и воплотить самые смелые и современные идеи.

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LNC

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