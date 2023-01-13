Подарки ветерану-педагогу от «Белой Руси» (Лунинецкий район)

В ходе акции «От всей души «, активисты районной организации «Белой Руси» посетили на дому ветерана педагогического труда ГУО «Средняя школа 2 г. Лунинца» Наталью Николаевну Конопацкую, мудрость которой и высокое чувство долга заслуживают уважения. Более 30 лет ее профессиональное мастерство и душевная чуткость помогали детям поверить в себя и воплотить самые смелые и современные идеи.