Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси ожидается в начале осени, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко,

Новый штамм коронавируса захватывает Европу. Он получил название «ниндзя». Подъем заболеваемости фиксируют практически повсеместно — и в Европе, и в США. Некоторые страны подумывают о возвращении к пандемическим ограничениям прошлого года.

«Ожидаем рост заболеваемости с началом сентября. Поэтому рекомендуем всем гражданам активно ревакцинироваться. В Республике Беларусь продолжается кампания вакцинации населения. Сегодня можно говорить о 70% вакцинации населения. Это от 12 лет и старше. Вакцины для вакцинации и ревакцинации достаточно», — отметил Александр Тарасенко.

Как заверил заведующий лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Павел Семижон, белорусская вакцина будет готова подстроиться под новые штаммы коронавируса. «Особенности технологии состоят в том, что мы в кратчайшие сроки можем поменять штамм вируса, что упрощает само производство и делает технологическую цепочку универсальной», — добавил он.

belta.by