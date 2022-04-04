Подоходный налог при сдаче жилья в наём

При сдаче жилья в наем физическим лицам необходимо уплачивать подоходный налог в фиксированной сумме.

Ставки определяются не за целую квартиру, жилой дом, а за каждую сдаваемую комнату. В нашем районе за месяц они составляют: в сельских населенных пунктах – 11,90 руб., в Лунинце и Микашевичах – 16,60.

Уплата подоходного налога первоначально производится не позднее рабочего дня, следующего за установленным в договоре сроком фактического предоставления помещения в наем, а в последующем – ежемесячно не позднее 1-го числа месяца, за который осуществляется уплата, то есть наперед. За несвоевременную уплату насчитывается пеня.

Вам не нужно уплачивать налог, если вы сдаете жилье: молодым специалистам, молодым рабочим, близким родственникам или свойственникам (при предоставлении документов, подтверждающих право на льготы); организации или предпринимателю (в этом случае его удержит из вашего дохода и перечислит в бюджет арендатор помещения).

При уплате подоходного налога за сдачу жилья необходимо:

правильно указывать УНП плательщика, назначение платежа – подоходный налог (квартсдача), код платежа – 00107, расчетный счет – BY58AKBB36002210019070000000 – Лунинецкий РИК, финотдел.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6-23-30 или 6-28-41.

Татьяна КОЦУБА, ведущий референт управления налогообложения физических лиц ИМНС по Лунинецкому району.