Подробности покушения на Лукашенко и попытки вооруженного мятежа в Беларуси

На телеканале ОНТ 17 апреля во время вечернего выпуска новостей показали специальный сюжет, где рассказываются подробности о попытке покушения на Президента Беларуси Александра Лукашенко и подготовке вооруженного мятежа в стране, сообщает БЕЛТА.

Как заявил в эфире телеканала председатель КГБ Иван Тертель, комитет недавно завершил многоступенчатую спецоперацию. В результате удалось предотвратить попытки вооруженного мятежа в Беларуси и устранения представителей власти, в том числе главы государства. Эти события были запланированы на июнь-июль этого года.

“Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Президента Беларуси, членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем”, – сказал Иван Тертель.

В состав группы входили белорусские и иностранные граждане. По озвученной в сюжете информации, вооруженный мятеж у заговорщиков получил название “Тишина”. В эфире показали видеовстречи подозреваемых лиц, во время которых обсуждались подробности готовящегося преступления. Свой план они сравнивали с убийством бывшего Президента Египта Анвара Садата, который уничтожен террористами.

Одним из участников встреч был Александр Федута. “Кто-то знает его как литературоведа, политолога и доктора гуманитарных наук, но за этими масками скрывался один из организаторов. Это он разрабатывал деятельно силовой сценарий”, – заявили в сюжете.

“Главным организатором переворота” назвали Юрия Зенковича, который, по данным телеканала, долго проживал в Соединенных Штатах. Он заявлял, что в случае провала за него готов заступиться Госдепартамент США.

Среди участников встречи были лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, находящийся за рубежом оппозиционер Игорь Макар и другие лица.

Под этот сценарий шло и финансирование из-за рубежа, деньги направлялись на подкуп людей. Тайниками стали камеры хранения на вокзале и даже на кладбище, передавалась валюта из рук в руки.

“Задача номер один у нас – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию и телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска”, – такой план озвучил Юрий Зенкович на личной встрече с другими подозреваемыми. Запись была показана в сюжете телеканала.

Заключительная стадия спецоперации прошла в России после получения КГБ информации, что Юрий Зенкович намерен прилететь из США в Москву через Польшу для встречи с сообщниками. Задержание произошло при содействии ФСБ.

“В отношении задержанных Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений”, – отметил председатель КГБ.

В сюжете добавили, что группа поддерживала тесные связи с террористическими формированиями, были заготовлены как минимум три сценария захвата в власти и с обязательным силовым воздействием.

Как сообщалось, Александр Лукашенко, общаясь с журналистами на субботнике, заявил о готовившемся на него и сыновей покушении.

Глава государства отметил, что в Беларуси не удалась попытка организовать сначала мятеж, а после этого “ползучий переворот”. “Что сейчас они могут сделать? Опять это их фразы: все держится на Лукашенко, надо снести. Моя задача сделать так: если снесут, чтобы у них ничего не получилось. Это главная моя задача. В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, “только через мой труп”, у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет скорее всего декрет Президента”, – заявил белорусский лидер.

“Второе, что вообще недопустимо. Почему я молчал – о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, – рассказал глава государства. – Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей”.