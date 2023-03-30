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Подробности пожара в Броднице (Лунинецкий район)
29 марта в 10-46 спасателям позвонила обеспокоенная жительница деревни Бродница Лунинецкого района и сообщила о пожаре в своём доме по улице Лесной
Работники МЧС оперативно прибыли по указанному адресу. К этому моменту женщина находилась на улице. Как стало известно, она занималась домашними делами и услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя, установленного в смежной с кухней жилой комнате. Хозяйка обнаружила горение и задымление в кухне, закрыла дверь, самостоятельно покинула дом и позвонила в МЧС.
Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь повредил стену в помещении кухни, потолок, предметы мебели. Причина пожара устанавливается.
По информации Брестского областного УМЧС
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