Новости районаОбществоПроисшествия

Подробности пожара в Броднице (Лунинецкий район)

30.03.2023
260

29 марта в 10-46 спасателям позвонила обеспокоенная жительница деревни Бродница Лунинецкого района и сообщила о пожаре в своём доме по улице Лесной

Работники МЧС оперативно прибыли по указанному адресу. К этому моменту женщина находилась на улице. Как стало известно, она занималась домашними делами и услышала звук сработавшего автономного пожарного извещателя, установленного в смежной с кухней жилой комнате. Хозяйка обнаружила горение и задымление в кухне, закрыла дверь, самостоятельно покинула дом и позвонила в МЧС.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь повредил стену в помещении кухни, потолок, предметы мебели. Причина пожара устанавливается.

По информации Брестского областного УМЧС

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Есть вопросы!» Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинецком районе

«Есть вопросы!» Профсоюзный правовой прием граждан состоялся в Лунинецком районе

30.03.2023
Photo of Лунинецкое райпо: рост собственного производства, заготовок и почти 2 миллиона долларов от экспорта

Лунинецкое райпо: рост собственного производства, заготовок и почти 2 миллиона долларов от экспорта

30.03.2023
Photo of Лунинчане — победители турнира по футболу «Полесская звёздочка»

Лунинчане — победители турнира по футболу «Полесская звёздочка»

30.03.2023
Photo of В Броднице горел дом (Лунинецкий район)

В Броднице горел дом (Лунинецкий район)

30.03.2023
Photo of Спецназ: камандзір аддзялення Уладзіслаў Цяльпук з Лунінца

Спецназ: камандзір аддзялення Уладзіслаў Цяльпук з Лунінца

30.03.2023
Photo of Как знал! Прошлогоднее Послание Лукашенко народу и парламенту во многом стало пророческим

Как знал! Прошлогоднее Послание Лукашенко народу и парламенту во многом стало пророческим

30.03.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть