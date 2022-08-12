Подробности пожара в Редигерово: ущерб незначительный (Лунинецкий район)

Как сообщалось ранее, по информации МЧС 11 августа в 13 часов 34 минуты в РОЧС поступило сообщение о пожаре зерносушильного комплекса на территории ЧСУП «Редигерово-Агро» в д. Редигерово Лунинецкого района.

Выяснилось, что пожар произошёл в старом здании, где размещалась напольная сушилка ВПТ-600, принадлежащая сельхозорганизции.

Прибывшие на место спасатели при содействии работников хозяйства потушили пожар.

По словам директора ЧСУП «Редигерово-Агро» Александра Скибы, нанесенный ущерб незначительный – повреждена только крыша старого здания 1981 года постройки. Сумма ущерба составила 285 рублей.

Никто не пострадал из работников. Причина загорания устанавливается.