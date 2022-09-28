Подробности смертельного ДТП в Микашевичах

Следственным управлением УСК по Брестской области раскрыты подробности расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Микашевичах , в котором погибли два человека.

По данным следствия, 16 апреля текущего года примерно в 16 часов 40 минут 30-летний водитель Chrysler Grand Voyager, двигаясь по улице Первомайской в Микашевичах, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Volkswagen Golf, затем протаранил столб, после чего минивэн перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний брат водителя и его 33-летний знакомый, находившиеся в машине в качестве пассажиров, от полученных травм скончались, а 29-летнему двоюродному брату причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель Volkswagen Golf и его супруга получили незначительные телесные повреждения.