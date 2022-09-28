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Подробности смертельного ДТП в Микашевичах
Следственным управлением УСК по Брестской области раскрыты подробности расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Микашевичах , в котором погибли два человека.
По данным следствия, 16 апреля текущего года примерно в 16 часов 40 минут 30-летний водитель Chrysler Grand Voyager, двигаясь по улице Первомайской в Микашевичах, выехал на полосу встречного движения и допустил касательное столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Volkswagen Golf, затем протаранил столб, после чего минивэн перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия 32-летний брат водителя и его 33-летний знакомый, находившиеся в машине в качестве пассажиров, от полученных травм скончались, а 29-летнему двоюродному брату причинены тяжкие телесные повреждения. Водитель Volkswagen Golf и его супруга получили незначительные телесные повреждения.
Установлено, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления автомобилем. Согласно результатам лабораторного исследования крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,38 промилле.
Для установления всех обстоятельств произошедшего следователями с привлечением сотрудников ГАИ и специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия, допрошены обвиняемый, очевидцы ДТП, знакомые и родственники погибших. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертных исследований.
Обвиняемый раскаялся в содеянном и рассказал следователю, что распил с мужчинами спиртное. Затем они поехали в гараж, при этом никто из сидящих в машине не был пристегнут ремнями безопасности. По дороге один из пассажиров попросил показать, на сколько быстро разгоняется машина. Водитель разогнал иномарку на скорость более 100 км/ч, после чего не справился с управлением и совершил ДТП.
Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Водителю Chrysler Grand Voyager предъявлено обвинение по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев