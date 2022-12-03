Подробности телефонного разговора Лукашенко с Путиным

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 2 декабря провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств сверили часы по повестке предстоящего в Кыргызстане саммита Евразийского экономического союза.

Второй крупный блок вопросов: президенты обсудили ситуацию в мире и по периметру Беларуси и России, детально остановившись на ситуации, которая складывается, и координации совместных действий. Обсудили президенты и ход специальной военной операции в Украине.

Отдельно главы государств обсудили комплекс экономических вопросов, наиболее важных в двустороннем взаимодействии. Среди них — совместная работа по импортозамещению, реализация союзных программ.

Президенты наметили и график дальнейших контактов. Президент России пригласил белорусского коллегу в Москву для переговоров по практическим вопросам реализации союзного строительства и обсуждения экономических вопросов. Планируется, что встреча состоится в декабре.

Отдельное внимание в сегодняшнем разговоре уделили и сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности науке. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести конгресс молодых ученых Беларуси и России в развитие недавней встречи Президента России с учеными в «Сириусе» и на базе наработанного в Беларуси опыта (например, масштабный проект «100 идей для Беларуси»).

belta.by