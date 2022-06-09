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Подведены итоги районного конкурса на лучший сувенир — визитную карточку Лунинецкого района

09.06.2022
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Подведены итоги районного конкурса на лучший сувенир декоративно-прикладного искусства «Сувенир — визитная карточка Лунинецкого района».

Цели и задачи выставки-конкурса:
— разработка сувенирного бренда Лунинецкого района, повышение престижа историко-культурного наследия Лунинецкого района;
— возрождение и сохранение региональных и местных традиций в области народных художественных промыслов и ремёсел;
— повышение профессионального мастерства умельцев, мастеров декоративно-прикладного творчества, работников клубных учреждений Лунинецкого района расширение диапазона их творческого самовыражения.

В Лунинецком ГДК была организована выставка декоративно-прикладного искусства участников конкурса.

В номинации среди умельцев и мастеров города и района ГРАН-ПРИ завоевал Адамец Александр Казимирович ( аг. Большие Чучевичи). Обрамление изделий медной проволокой.

В номинации среди клубных учреждений Лунинецкого района ГРАН-ПРИ завоевал Лунинский СДК (Левшиц Ирина).

В номинации среди клубных формирований по ДПИ клубных учреждений Лунинецкого района ГРАН-ПРИ завоевал Язвинский СДК.

В номинации среди умельцев и мастеров города и района I МЕСТО завоевала Войтеховская Елена (д. Мокрово).

В номинации среди клубных учреждений Лунинецкого района I МЕСТО завоевал Полесский СДК.

В номинации среди клубных формирований по ДПИ клубных учреждений Лунинецкого района I МЕСТО завоевал Красноволький СДК.

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