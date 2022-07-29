Подводная охота и лов рыбы на дорожку в Лунинецком районе и не только…

Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует граждан, что решение об определении рыболовных угодий на которых разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток, принимается облисполкомами.

На основании пункта 20 Правил любительского рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года № 284, Решением Брестского областного исполнительного комитета № 367 от 13 июля 2022 года согласованного с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси, определен перечень рыболовных угодий, в которых с 29 июля 2022 года, разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток.

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п/п Типы и наименование рыболовных угодий Месторасположение рыболовных угодий Ганцевичский район 1 Участок реки Лань в пределах района 2 Водохранилище Раздяловичи 0,5 км восточнее аг. Раздяловичи 3 Озеро Покамерское Большое 15 км юго-западнее аг. Люсино 4 Участок реки Нача в пределах района Лунинецкий район 5 Водохранилище Велута 3,5 км северо-западнее аг. Велута 6 Участок реки Припять в границах района Пинский район 7 Участок реки Припять в границах района, за исключением участка от места впадения реки Простырь до места пересечения государственной границы с Украиной 8 Участок реки Ясельда в границах района 9 Участок реки Пина от гидроузла Переруб (дер. Переруб Ивановского района) до впадения в реку Припять 10 Участок Днепровско-Бугского канала в границах района 11 Водохранилище Кривичи-1 3 км юго-восточнее дер. Почапово 12 Озеро Городищенское западнее дер. Городище Столинский район 13 Участок реки Припять в границах района