Подводная охота и лов рыбы на дорожку в Лунинецком районе и не только…
Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует граждан, что решение об определении рыболовных угодий на которых разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток, принимается облисполкомами.
На основании пункта 20 Правил любительского рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года № 284, Решением Брестского областного исполнительного комитета № 367 от 13 июля 2022 года согласованного с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси, определен перечень рыболовных угодий, в которых с 29 июля 2022 года, разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток.
|№
п/п
|Типы и наименование рыболовных угодий
|Месторасположение рыболовных угодий
|Ганцевичский район
|1
|Участок реки Лань
|в пределах района
|2
|Водохранилище Раздяловичи
|0,5 км восточнее аг. Раздяловичи
|3
|Озеро Покамерское Большое
|15 км юго-западнее аг. Люсино
|4
|Участок реки Нача
|в пределах района
|Лунинецкий район
|5
|Водохранилище Велута
|3,5 км северо-западнее аг. Велута
|6
|Участок реки Припять
|в границах района
|Пинский район
|7
|Участок реки Припять
|в границах района, за исключением участка от места впадения реки Простырь до места пересечения государственной границы с Украиной
|8
|Участок реки Ясельда
|в границах района
|9
|Участок реки Пина
|от гидроузла Переруб (дер. Переруб Ивановского района) до впадения в реку Припять
|10
|Участок Днепровско-Бугского канала
|в границах района
|11
|Водохранилище Кривичи-1
|3 км юго-восточнее дер. Почапово
|12
|Озеро Городищенское
|западнее дер. Городище
|Столинский район
|13
|Участок реки Припять
|в границах района
Для разъяснения решения Брестского областного исполнительного комитета № 367 от 13 июля 2022 года (далее — решение), сообщаем, что в случае осуществления подводной охоты и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями на водоемах, не указанных в решении, то данные действия будут квалифицироваться как добыча рыбы (попытка добычи рыбы) в запрещенном месте (пример: пойменные водоемы, озера р. Припять являются запрещенными местами для осуществления любительского рыболовства согласно решению), за которые предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы.