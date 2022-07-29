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Подводная охота и лов рыбы на дорожку в Лунинецком районе и не только…

29.07.2022
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Микашевичская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира информирует граждан, что решение об определении рыболовных угодий на которых разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток, принимается облисполкомами.

На основании пункта 20 Правил любительского рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 21 июля 2021 года № 284, Решением Брестского областного исполнительного комитета № 367 от 13 июля 2022 года согласованного с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной академией наук Беларуси, определен перечень рыболовных угодий, в которых с 29 июля 2022 года, разрешена подводная охота и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями в светлое время суток.


п/п		Типы и наименование рыболовных угодийМесторасположение рыболовных угодий
Ганцевичский район
1Участок реки Ланьв пределах района
2Водохранилище Раздяловичи0,5 км восточнее аг. Раздяловичи
3Озеро Покамерское Большое15 км юго-западнее аг. Люсино
4Участок реки Начав пределах района
Лунинецкий район
5Водохранилище Велута3,5 км северо-западнее аг. Велута
6Участок реки Припятьв границах района
Пинский район
7Участок реки Припятьв границах района, за исключением участка от места впадения реки Простырь до места пересечения государственной границы с Украиной
8Участок реки Ясельдав границах района
9Участок реки Пинаот гидроузла Переруб (дер. Переруб Ивановского района) до впадения в реку Припять
10Участок Днепровско-Бугского каналав границах района
11Водохранилище Кривичи-13 км юго-восточнее дер. Почапово
12Озеро Городищенскоезападнее дер. Городище
Столинский район
13Участок реки Припятьв границах района

 Для разъяснения решения Брестского областного исполнительного комитета № 367 от 13 июля 2022 года (далее — решение), сообщаем, что в случае осуществления подводной охоты и лов рыбы на дорожку с судов с двигателями на водоемах, не указанных в решении, то данные действия будут квалифицироваться как добыча рыбы (попытка добычи рыбы) в запрещенном месте (пример: пойменные водоемы, озера р. Припять являются запрещенными местами для осуществления любительского рыболовства согласно решению), за которые предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 16.25 КоАП Республики Беларусь, в виде штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы.

 

 

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