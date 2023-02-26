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Поджигательницу взяли под стражу в Лунинецком районе

26.02.2023
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Недавно завершилась проверка материалов по делу о поджоге хозяйственных построек во дворе многоквартирного блокированного дома в Микашевичах.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» начальник Микашевичского отделения милиции Сергей Дашкевич, пожар произошел 28 декабря 2022 года. Женщина, обидевшись на своего партнера, который не впустил ее в квартиру, решила отомстить. Взяв спички, она направилась к хозпостройкам и подожгла их. В результате было повреждено имущество не только «обидчика», но и соседей… 

Проведенные проверки и экспертизы дали основание для возбуждения уголовного дела по факту умышленного уничтожения и повреждения имущества общеопасным способом (ст. 14 ч. 1 и ст. 218 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. К женщине применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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