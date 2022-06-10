«Поезд Памяти»: путешествие по истории Великой Победы

В белорусско-российском проекте «Поезд Памяти» примут участие 14 представителей молодежи от Брестской области. Каждый из этих ребят завоевал это почетное право личными высокими результатами в учебе, научной и исследовательской деятельности, общественной жизни региона.

К примеру, помощник начальника Почетного караула мемориального отряда СШ №9 областного центра Илья Божовский, награжден Грамотой от главы администрации Ленинского района города Бреста за вклад в развитие государственной молодежной политики, а также популяризацию деятельности БРСМ.

Проживающий в Брестском районе Аркадий Воронко отмечен дипломом Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь за активное участие в Республиканской выставке-конкурсе детского творчества «Салют Победы – 75!»: являясь членом поискового отряда, он занимается поиском родственников погибших, захороненных в братской могиле агрогородка Знаменка.

Никита Лагодич из Ганцевичей – победитель республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси», а учащийся Пограничной средней школы Каменецкого района Константин Шульжик – конкурса «Знай свою Конституцию». В наградной «копилке» председателя ученического совета гимназии №2 города Пинска, старшины класса военно-патриотической направленности – диплом I степени областного этапа Республиканского конкурса работ исследовательского характера по учебным предметам «История Беларуси», «Всемирная история». Представитель Брестского областного кадетского училища Дмитрий Плешко – победитель третьего этапа республиканской олимпиады по учебной дисциплине «Физическая культура и здоровье», учащийся СШ №1 города Ивацевичи Никита Райко – областных этапов олимпиады по биологии нескольких последних лет.

А Евгений Бурда, обучаясь в Малоритской районной гимназии, в восьмом и девятом классах выступал за 10-й на третьем этапе республиканской олимпиады по истории: сегодня в его активе – дипломы II и III степени.

В индивидуальных достижениях и собственной успешности не отстают от ребят и девушки. Так, секретарь первички БРСМ СШ №1 города Ляховичи, активист волонтерского отряда «Чистые сердца» Виктория Новицкая имеет статус победителя республиканского конкурса «У каждого времени свои герои…». Брестчанка Екатерина Назарян, представляющая СШ №15, занимается по индивидуальной программе для одаренных учащихся, и уже сейчас на ее счету немало одержанных побед в различных конкурсах и выставках.

Мария Петюк из гимназии №1 города Барановичи принимала участие в научно-практической конференции «Молодежь. Творчество. Интеллект» и научно-образовательном форуме на базе БарГУ, имеет публикацию в сборнике научных статей «Новатор-2020». Десятиклассница Злата Лукашевич успевает совмещать членство в БРПО в качестве председателя совета дружины, в молодежном парламенте Жабинковского района и даже в молодежном отряде охраны правопорядка. А еще – заниматься в Жабинковском ансамбле народного танца «Каруночки».

Проект «Поезд Памяти» посвящен Году исторической памяти и пройдет в рамках IX Форума регионов Беларуси и России. Такая идея была инициирована Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и Председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой. Участники проекта – учащиеся десятых классов, соответственно, по сто человек от России и Беларуси. При их отборе предпочтение отдавалось победителям региональных и общегосударственных олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны, активистам и участникам военно-патриотических проектов.

Увлекательное путешествие по истории Великой Победы продлится полмесяца. Поезд Памяти отправится в путь 22 июня из Бреста, а финиширует 3 июля в Минске. За этот время ребята посетят 14 белорусских и российских городов, в том числе Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель. Во время путешествия ребята познакомятся с историческими и культурными объектами, будут посещать знаковые места, связанные с Великой Отечественной войной, пообщаются с ветеранами, станут участниками тематических встреч. На каждой остановке для участников проекта готовят насыщенную программу.

Евгений ЛИТВИНОВИЧ, газета «Заря»