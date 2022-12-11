Погода не радует. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 декабря. В Лунинецком районе — осадки
В понедельник, 12 декабря, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В этот день на дорогах республики ожидается гололедица, ночью по северу сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, дождь, по северу страны ожидается сильный снег, метель. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Днем во многих районах кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный порывистый, ночью по северу сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью от минус 7 градусов на северо-западе до плюс 1 градуса на востоке. Максимальная температура днем составит от минус 6 до 0, по востоку страны до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет расти
Погода в Лунинецком районе pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|11 декабря 2022 (вс)
день
0
|Продолжительные осадки
4 — 8 (15)
С-В
994
падает
96 — 100
9.9
Слабый гололёд
вечер
0..-1
|Временами осадки
2 — 6 (9)
З
992
растёт
96 — 100
0.9
|12 декабря 2022 (пн)
ночь
-2..-4
|Кратковременные осадки
6 (12)
Ю-З
996
растёт
94 — 95
0.2
утро
-5
|Кратковременные осадки
5 (11)
Ю-З
1 001
растёт
94 — 95
0.1
день
-3..-4
|Кратковременные осадки
4 — 5 (10)
Ю-З
1 004
растёт
91 — 95
0.2
вечер
-3
|Кратковременные осадки
4 — 5 (10)
Ю-З
1 006
растёт
92 — 94
0.1
|13 декабря 2022 (вт)
ночь
-3
|Кратковременные осадки
3 — 5 (10)
Ю-З
1 007
растёт
90 — 94
0.1
утро
-2..-3
|Кратковременные осадки
3 — 4 (7)
Ю-З
1 009
растёт
95 — 96
0.1
день
-2..-3
|Временами осадки
2 — 4 (6)
Ю-З
1 011
растёт
94 — 98
0.3
вечер
-4..-5
|Кратковременные осадки
2 — 5 (10)
З
1 013
растёт
95 — 98
0.2
|14 декабря 2022 (ср)
ночь
-4..-5
|Облачно
5 — 6 (9)
З
1 014
растёт
82 — 90
0
утро
-7
|Кратковременные осадки
3 (8)
З
1 015
растёт
97
0.1
день
-6
|Кратковременные осадки
4 (8)
Ю-З
1 017
растёт
96
0.2
вечер
-11
|Малооблачно
3 (6)
Ю-З
1 019
растёт
99
0
|15 декабря 2022 (чт)
ночь
-8
|Малооблачно
3 (7)
Ю
1 018
падает
94
0
утро
-4
|Облачно
6 (14)
Ю-В
1 013
падает
89
0
день
-1
|Кратковременные осадки
7 (14)
Ю
1 009
падает
89
0.5
вечер
-2
|Кратковременные осадки
6 (13)
Ю
1 008
падает
97
1.5
|16 декабря 2022 (пт)
ночь
-2
|Кратковременные осадки
5 (8)
З
1 011
растёт
95
1.7
утро
-13
|Кратковременные осадки
2
С
1 016
растёт
98
0.1
день
-7
|Малооблачно
3 (7)
С-В
1 018
растёт
93
0
вечер
-7
|Облачно
4 (10)
С-В
1 020
растёт
91
0