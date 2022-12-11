Погода не радует. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 декабря. В Лунинецком районе — осадки

В понедельник, 12 декабря, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В этот день на дорогах республики ожидается гололедица, ночью по северу сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, дождь, по северу страны ожидается сильный снег, метель. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Днем во многих районах кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный порывистый, ночью по северу сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью от минус 7 градусов на северо-западе до плюс 1 градуса на востоке. Максимальная температура днем составит от минус 6 до 0, по востоку страны до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет расти

belta.by

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