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Погода не радует. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 12 декабря. В Лунинецком районе — осадки

11.12.2022
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В понедельник, 12 декабря, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В этот день на дорогах республики ожидается гололедица, ночью по северу сильный снег, метель, усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью временами осадки: снег, мокрый снег, дождь, по северу страны ожидается сильный снег, метель. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Днем во многих районах кратковременный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный порывистый, ночью по северу сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью от минус 7 градусов на северо-западе до плюс 1 градуса на востоке. Максимальная температура днем составит от минус 6 до 0, по востоку страны до плюс 2 градусов. Атмосферное давление будет расти

belta.by

Погода в Лунинецком районе pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
11 декабря 2022 (вс)
день
0
weather iconПродолжительные осадки
4 — 8 (15)
С-В
994
падает
96 — 100
9.9
Слабый гололёд
вечер
0..-1
weather iconВременами осадки
2 — 6 (9)
З
992
растёт
96 — 100
0.9
 
12 декабря 2022 (пн)
ночь
-2..-4
weather iconКратковременные осадки
6 (12)
Ю-З
996
растёт
94 — 95
0.2
 
утро
-5
weather iconКратковременные осадки
5 (11)
Ю-З
1 001
растёт
94 — 95
0.1
 
день
-3..-4
weather iconКратковременные осадки
4 — 5 (10)
Ю-З
1 004
растёт
91 — 95
0.2
 
вечер
-3
weather iconКратковременные осадки
4 — 5 (10)
Ю-З
1 006
растёт
92 — 94
0.1
 
13 декабря 2022 (вт)
ночь
-3
weather iconКратковременные осадки
3 — 5 (10)
Ю-З
1 007
растёт
90 — 94
0.1
 
утро
-2..-3
weather iconКратковременные осадки
3 — 4 (7)
Ю-З
1 009
растёт
95 — 96
0.1
 
день
-2..-3
weather iconВременами осадки
2 — 4 (6)
Ю-З
1 011
растёт
94 — 98
0.3
 
вечер
-4..-5
weather iconКратковременные осадки
2 — 5 (10)
З
1 013
растёт
95 — 98
0.2
 
14 декабря 2022 (ср)
ночь
-4..-5
weather iconОблачно
5 — 6 (9)
З
1 014
растёт
82 — 90
0
 
утро
-7
weather iconКратковременные осадки
3 (8)
З
1 015
растёт
97
0.1
 
день
-6
weather iconКратковременные осадки
4 (8)
Ю-З
1 017
растёт
96
0.2
 
вечер
-11
weather iconМалооблачно
3 (6)
Ю-З
1 019
растёт
99
0
 
15 декабря 2022 (чт)
ночь
-8
weather iconМалооблачно
3 (7)
Ю
1 018
падает
94
0
 
утро
-4
weather iconОблачно
6 (14)
Ю-В
1 013
падает
89
0
 
день
-1
weather iconКратковременные осадки
7 (14)
Ю
1 009
падает
89
0.5
 
вечер
-2
weather iconКратковременные осадки
6 (13)
Ю
1 008
падает
97
1.5
 
16 декабря 2022 (пт)
ночь
-2
weather iconКратковременные осадки
5 (8)
З
1 011
растёт
95
1.7
 
утро
-13
weather iconКратковременные осадки
2
С
1 016
растёт
98
0.1
 
день
-7
weather iconМалооблачно
3 (7)
С-В
1 018
растёт
93
0
 
вечер
-7
weather iconОблачно
4 (10)
С-В
1 020
растёт
91
0

 

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