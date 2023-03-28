«Погода — жесть!» Три аварии произошли в Лунинецком районе

Погода с резким перепадом температур осложнила дорожную обстановку. 28 марта на Лунинетчине случились сразу три аварии.

Предварительно известно, что водитель из Пинска, 1967 года рождения, двигался на грузовом автомобиле и на 378 километре трассы М-10 Гомель-Кобрин вблизи агрогородка Лунин не справился с заносом автомобиля. В результате «фура» съехала в левый по ходу движения кювет. К счастью, никто не пострадал. Машине причинены незначительные механические повреждения.

Практически одинаковые аварии случились на границе с Пинщиной и в сторону Микашевич. В обоих случаях за рулем легковушек находились молодые женщины, жительницы нашего района. Сложная дорожная обстановка и тот факт, что колеса на машинах имели уже летнюю резину, привели к ДТП автомобили вышли из-под контроля водителей и оказались в кювете. На место происшествия выезжали медики, но госпитализация никому не понадобилась. Проводятся проверки.

– На дороге важно быть максимально внимательным, – подчеркивает госавтоинспектор Андрей Конопацкий. – Следует двигаться с пониженной скоростью и избегать резких торможений. Потенциально опасными являются участки вблизи светофоров, перед пешеходными переходами, на нерегулируемых перекрестках перед выездом на главную дорогу, возле остановок общественного транспорта. К тому же, нужно соблюдать дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.

Что касается заносов, то это угроза как для новичков, так и опытных водителей. Часто возникает при обгонах, перестраивании и выходе из колеи. Вот почему тот, кто сел за руль, обязан осознавать, что в его руках не только жизнь своя и пассажиров, но, возможно, и других людей. Участвуя в дорожном движении (в том числе в качестве пешехода), нужно неукоснительно соблюдать правила, быть внимательным и осторожным.

Записала Наталья Павлюкевич

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