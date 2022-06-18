Поисково-спасательный отряд «Ангел» в Лунинце

В рамках оздоровительной кампании в районе работают пришкольные лагеря. Дети имеют возможность не только интересно, но и с пользой провести время. Педагоги стараются сделать так, чтобы каждый день был насыщенным и незабываемым. Так, в СШ №3 г. Лунинца недавно состоялась встреча с волонтерами поисково-спасательного отряда «Ангел».

Гости из Баранович во главе с командиром Мариной Манчик рассказали ребятам об особенностях своего сложного и нужного дела. Как оказалось, всех их объединяет желание помогать людям. Поисковики-спасатели заострили внимание на опасностях, с которыми можно столкнуться не только в лесах или на водоемах, но и в городе. Дети примеряли поисковую экипировку, попробовали работать с рациями и сигнальными фонарями, услышали поисковую сирену и познакомились с собаками-спасателями – Зевсом, Айзой и Альфой.

Среди гостей – и наш земляк Александр Тумилович (на снимке – третий справа), который работает агрономом в ОАО «Лунинский» и является волонтером ПСО «Ангел». Еще в школьные годы мечтал стать спасателем. Когда в СШ №4 организовали профильный класс МЧС, его выбрали командиром отряда. К сожалению, стать профессиональным спасателем не позволила травма, полученная накануне сдачи выпускных экзаменов за курс общеобразовательной школы. Свою профессиональную деятельность связал с сельским хозяйством. Однажды в интернете увидел видеосюжет о пропаже Лизы Фомкиной. Именно это послужило толчком к тому, чтобы стать спасателем-волонтером. Начинал четыре года назад сначала в Красном Кресте, потом в отряде «Витязь». А с мая этого года он – волонтер «Ангела» и отвечает за медицинскую подготовку. И это не случайно, ведь и мама, и жена у Александра – врачи. До сих пор в его памяти первый спасенный им человек. Это был 18-летний парень из Столинщины, который поехал в ноябре на мотоцикле за клюквой и заблудился. Двое суток шли поиски, которые завершились успехом. Пропавшего нашли в болоте, оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу…

«Ангелы» рассказали, как они сотрудничают с милицией в поиске пропавших людей и работают с их родственниками. В целом, встреча переросла в доверительное и теплое общение детей и взрослых, которых отличает возраст, но объединяют «горячее сердце» и убежденность в человеческой доброте. Финальным аккордом мероприятия неслучайно стал клип к песне «Дай мне знак», ставшей гимном поисково-спасательного отряда. «Слушай сердце – и верь!» – доносится с экрана, отзывается в душе и отражается в детских глазах!