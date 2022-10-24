«Покровский Кимвал» в Лунинце

«Колокол на башне вечевой» — так называется одна из книг о житии и трудах священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского (+1934). Святому посвящается ежегодная духовно-литературная встреча «Покровский Кимвал». Программа собрала духовенство уже в 9-й раз и, вторично, – в аграрном колледже. Педагоги и мастера радушно принимали гостей, особенно двух выпускников тогда еще ПТУ-160.

По традиции в каждой группе священники провели для учащихся «Уроки духовности». С молодежью беседовали (на снимке слева направо): иерей Алексий Ильючик (Красная Воля), иерей Александр Борисов (Редигерово), иерей Александр Вабищевич (Мокрово), протоиерей Николай Вабищевич (Богдановка), протоиерей Иоанн Петренко (Бостынь, выпускник-1996), протоиерей Сергий Чиж (Язвинки), иерей Василий Мартынов (Вичин), иерей Анатолий Реутский (Лунин), протоиерей Василий Кушнер (Дятловичи), протоиерей Валерий Скребец (Лахва), протоиерей Сергий Крышталь (Лунинец), иерей Георгий Филинович (Лунинец, выпускник-1999).

Программа продолжилась в актовом зале. Чтения открыл директор колледжа Иван Ракович (в центре).

С фрагментами жития и трудов священномученика Иоанна (Поммера), на частице мощей которого освящен храм иконы Божией Матери «Взыскание погибших», познакомил настоятель протоиерей Сергий Крышталь. Архиепископ Рижский «явил вселенскость Православия, его возвышающуюся над национальными распрями и церковными расколами крестную силу». Чрезвычайно актуальная аналогия в свете нынешних событий, когда по некогда братским республикам с особой силой Западом нагнетается национализм и русофобство.

Главное событие нынешнего Года исторической памяти – празднование 1030-летия Православия на белорусских землях. В рамках этой даты отметили 400-летие основания Ново-Печерского Дятловичского мужского монастыря. Участником торжеств в Дятловичах была библиотекарь колледжа Нина Домашевич, которая поделилась своими впечатлениями через подготовленную презентацию. Благодаря изучению документов монастыря узнаем и о других интереснейших фактах краеведения. В октябре 1678 года святитель Димитрий Ростовский посетил не только Дятловичи, но и Вичин. «Тот, кто сделал святых близкими людям» – так назывался доклад о его житии, с которым выступил иерей Василий Мартынов. В Год исторической памяти особое звучание приобрела тема геноцида белорусского народа в период немецко-фашистской оккупации. Свидетелем грабительских действий захватчиков на нашей земле был и настоятель Дятловичской церкви с предвоенного времени священник Василий Харитончик. На основе ряда публикаций выступление о батюшке подготовила преподаватель Людмила Радюк.

Юные участники чтений отмечали, что обогатили свои знания об истории района – составной части истории Беларуси. Благословением на учебный год звучали молитвы.

Татьяна Васильева. Фото Кирилла Калютича.