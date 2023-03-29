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Полесская уха с РАБАБУ || Конеферма по разведению полесской упряжной || Кожан-Городок и экскурсия по Лунинцу (видео)

29.03.2023
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Обзорная экскурсия по Лунинцу|| Кожан-Городок. Конеферма по разведению полесской упряжной породы|| Полесская уха с РАБАБУ. Агроусадьба “Городокский рай” || Лунинецкий вокзал. || Исторический центр Лунинца. || Свято-крестовоздвиженская церковь || Ресторан “Припять”. Фасолевка и пшенка с тыквой — смотрите в видеосюжете!

Если не видели — МОРЕ В СЕРДЦЕ ПОЛЕСЬЯ! Увидеть такое можно только раз в году! (Лунинецкий район, видео)  

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