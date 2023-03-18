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Политическая партия «Белая Русь» создана в Беларуси. В учредительном съезде приняли участие и представители Лунинецкого района

18.03.2023
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В Беларуси создана Белорусская политическая партия «Белая Русь». Такое решение принято 18 марта на учредительном съезде партии в Минске, сообщает belta.by 

Около 1 тыс. делегатов со всей страны приехали в Минск на учредительный съезд. Делегатам также необходимо принять устав и программу партии.

Как сообщалось ранее, проект программы партии «Белая Русь» обнародован 28 февраля и вынесен на общественное обсуждение. Инициатором создания новой партии выступило РОО «Белая Русь».

В учредительном съезде принимают участие и представители Лунинецкого района

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