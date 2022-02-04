Политолог: Беларусь выбрала путь стабильной модернизации

Беларусь выбрала путь стабильной модернизации. Такое мнение в эфире телеканала “Беларусь 1” высказал американский политолог Стив Самарин,

“Беларусь выбрала путь стабильной модернизации, постоянно улучшая все сферы жизни. Сейчас пришло, видимо, время вашей стране модернизировать политическую структуру”, – сказал Стив Самарин.

Политолог отметил, что читал проект Конституции. “Видно усиление системы сдержек и противовесов. Меняется и структура управления государством. Те требования, которые выставляет время, вполне успешно реализованы в проекте обновленной Конституции. Конечно, последнее слово за вашим народом. Как скажет народ, так и будет. Но в целом Конституция очень современная. И это сигнал всем партнерам Беларуси, что республика готова модернизироваться, готова к тому, чтобы соответствовать по всем параметрам духу времени. Это, по-моему, яркое тому подтверждение”, – подчеркнул он.

Стив Самарин добавил: “Думаю, что инвесторы, которые хотят иметь дело с Республикой Беларусь, могут быть сейчас совершенно спокойны и уверенны, видя ту модернизацию, которая постоянно происходит”.

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