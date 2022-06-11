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Политолог: культ Шухевича и Бандеры в Украине созревал несколько десятилетий (видео)

11.06.2022
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Культ Шухевича и Бандеры в Украине созревал несколько десятилетий. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил политолог Юрий Шевцов.

«В какой-то момент придет неизбежное осознание опасности того, что произошло в Восточной Европе. В частности, в Украине. Я имею в виду выход на поверхность радикальнейших форм национализма. Культ Шухевича и Бандеры в Украине созревал несколько десятилетий. Он прошел через своего рода окно Овертона. Не все коллаборационисты были добиты, многие затаились. Когда Хрущев выпустил их из лагерей, многие вернулись в Западную Украину или Прибалтику», — рассказал Юрий Шевцов.

Из нашего региона, отметил политолог, только БССР не допустила массового возвращения полицаев на свою территорию. «Когда Советский Союз распался, то ревизионизм, который имел бы в качестве базы недобитых полицаев, в Беларуси не случился. У нас они были, но очень мало. А вот в Украине или Прибалтике они поднялись очень быстро», — заключил Юрий Шевцов.

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