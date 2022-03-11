Общество

Политолог о ситуации в Украине, роли Зеленского, биолабораториях США, переговорах Москва-Киев (видео)

11.03.2022
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Украинский кризис развивается на фоне провокаций, в том числе с опаснейшим оружием. Почему вместо вопроса «Чей Крым?» пора спрашивать «Чей ковид»? Чем грозит санкционная война против России и Беларуси самой Европе? Дадут ли российско-украинские переговоры политический результат?

Об этом и не только в проекте «Марков. Ничего личного». Гость – политолог, Пётр Петровский. Ничего личного – только правда, которая всегда интереснее домыслов.

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